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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
FRANKFURT
14.07.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Frankfurt’ta 15 Temmuz sergisi

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Frankfurt’ta 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi Frankfurt Başkonsolosluğu’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da bir resim sergisi düzenlendi, konsolosluk hizmeti alan vatandaşların konuyla ilgili görüşlerini bildirebileceği bir de 15 Temmuz Defteri açıldı.

SERGİYİ gezen ve deftere ilk yazıyı yazan Başkonsolos Burak Karartı, hayır ve eğitim faaliyetleri iddiasıyla kurumlara sızan, kumpaslar kuran ve darbe girişimiyle hain ve karanlık yüzü ortaya çıkan terör örgütü FETÖ’nün 251 vatandaşımızı şehit ettiğini ve acıların hala devam ettiğini söyledi.

Frankfurt’ta 15 Temmuz sergisi

EN BÜYÜK PAY AZİZ MİLLETİMİZİN
FEÖT tehtidinin bertaraf edilmesinde en büyük payın, hayatını ortaya koyan Türk halkına ait olduğunu da kaydeden Karartı, FETÖ ile mücadelenin hem yurtiçinde hem de yurtdışında aralıksız devam ettiğini ancak bunun uzun soluklu bir mücadele olduğunu söyledi.
Karartı, 15 Temmuz Defteri’ne ise, aziz Türk milletinin 15 Temmuz’da Türkiye’yi büyük bir tehlikeden kurtardığına dikkati çekerek şehitlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğini yazdı.

Frankfurt’ta 15 Temmuz sergisi

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