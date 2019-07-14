Frankfurt’ta 15 Temmuz sergisi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesi Frankfurt Başkonsolosluğu’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da bir resim sergisi düzenlendi, konsolosluk hizmeti alan vatandaşların konuyla ilgili görüşlerini bildirebileceği bir de 15 Temmuz Defteri açıldı.
SERGİYİ gezen ve deftere ilk yazıyı yazan Başkonsolos Burak Karartı, hayır ve eğitim faaliyetleri iddiasıyla kurumlara sızan, kumpaslar kuran ve darbe girişimiyle hain ve karanlık yüzü ortaya çıkan terör örgütü FETÖ’nün 251 vatandaşımızı şehit ettiğini ve acıların hala devam ettiğini söyledi.
EN BÜYÜK PAY AZİZ MİLLETİMİZİN
FEÖT tehtidinin bertaraf edilmesinde en büyük payın, hayatını ortaya koyan Türk halkına ait olduğunu da kaydeden Karartı, FETÖ ile mücadelenin hem yurtiçinde hem de yurtdışında aralıksız devam ettiğini ancak bunun uzun soluklu bir mücadele olduğunu söyledi.
Karartı, 15 Temmuz Defteri’ne ise, aziz Türk milletinin 15 Temmuz’da Türkiye’yi büyük bir tehlikeden kurtardığına dikkati çekerek şehitlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğini yazdı.
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