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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
03.05.2018 - 09:55, Son Güncelleme:

Fortuna Sittard 16 yıl sonra birinci ligde

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Fortuna Sittard 16 yıl sonra birinci ligde

Türk iş adamı Işıtan Gün’ün sahibi olduğu Fortuna Sittard, uzun yıllar sonra yeniden Hollanda Birinci Futbol Ligi’ne yükselmenin sevincini yaşıyor.

Türkiye’de daha önce Galatasaray Kulübünde görev alan Fortuna Sittard’ın sahibi ve başkanı Işıtan Gün, Avrupa’da böyle bir şeyi başarmanın çok önemli olduğunu söyledi. Birinci lige yükseldikleri için gurur duyduklarını belirten Gün, şunları söyledi: “Fortuna Sittard, Hollanda’nın en köklü kulüplerinden biri. Kötü yönetimden dolayı 16 yıl ikinci ligde kaldı. Şu anda ait olduğu yere döndü ve orada kalarak kulübü yavaş yavaş büyütmeyi hedefliyoruz. Sahada ve saha dışında iyi yolda ilerliyoruz. Eintracht Frankfurt kulübünde yetişen Türk kaleci Aykut Özer de takımda. Bu sezon kulübede başlayan Aykut, gösterdiği performansla sezonu birinci kaleci olarak tamamladı.”

Fortuna Sittard 16 yıl sonra birinci ligde

İKİ KEZ HOLLANDA KUPASI KAZANDI
“Galatasaray’da 2012-2013 yıllarında icra kurulu üyesiyken, Avrupa’daki kulüplerle iş birliği yapmak için oluşturulan ekip içerisinde ben de vardım. O dönemde Avrupa’daki 2. ve 3. liglerdeki kulüpleri inceleme şansımız olmuştu. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra 2016’nın bahar aylarında Fortuna Sittard’ın zor durumda olduğunu ve bir yatırımcı aradığını öğrendim. Futbol konusuna kafa yoran bir kişi olarak kulübü satın aldım. O günden beri kulüp ve camia tarafından çok iyi karşılandım.”
Hollanda 2. Futbol Ligi’nde bir puan farkla sezonu ikinci sırada bitiren Fortuna Sittard, 16 yıl aradan sonra üst lige yükselme hakkını kazandı. Fortuna Sittard, daha önce iki kez Hollanda Kupası’nı müzesine götürdü.

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