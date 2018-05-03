Fortuna Sittard 16 yıl sonra birinci ligde
Türk iş adamı Işıtan Gün’ün sahibi olduğu Fortuna Sittard, uzun yıllar sonra yeniden Hollanda Birinci Futbol Ligi’ne yükselmenin sevincini yaşıyor.
Türkiye’de daha önce Galatasaray Kulübünde görev alan Fortuna Sittard’ın sahibi ve başkanı Işıtan Gün, Avrupa’da böyle bir şeyi başarmanın çok önemli olduğunu söyledi. Birinci lige yükseldikleri için gurur duyduklarını belirten Gün, şunları söyledi: “Fortuna Sittard, Hollanda’nın en köklü kulüplerinden biri. Kötü yönetimden dolayı 16 yıl ikinci ligde kaldı. Şu anda ait olduğu yere döndü ve orada kalarak kulübü yavaş yavaş büyütmeyi hedefliyoruz. Sahada ve saha dışında iyi yolda ilerliyoruz. Eintracht Frankfurt kulübünde yetişen Türk kaleci Aykut Özer de takımda. Bu sezon kulübede başlayan Aykut, gösterdiği performansla sezonu birinci kaleci olarak tamamladı.”
İKİ KEZ HOLLANDA KUPASI KAZANDI
“Galatasaray’da 2012-2013 yıllarında icra kurulu üyesiyken, Avrupa’daki kulüplerle iş birliği yapmak için oluşturulan ekip içerisinde ben de vardım. O dönemde Avrupa’daki 2. ve 3. liglerdeki kulüpleri inceleme şansımız olmuştu. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra 2016’nın bahar aylarında Fortuna Sittard’ın zor durumda olduğunu ve bir yatırımcı aradığını öğrendim. Futbol konusuna kafa yoran bir kişi olarak kulübü satın aldım. O günden beri kulüp ve camia tarafından çok iyi karşılandım.”
Hollanda 2. Futbol Ligi’nde bir puan farkla sezonu ikinci sırada bitiren Fortuna Sittard, 16 yıl aradan sonra üst lige yükselme hakkını kazandı. Fortuna Sittard, daha önce iki kez Hollanda Kupası’nı müzesine götürdü.
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