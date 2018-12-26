Flaş Cenk Tosun kararı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriFlaş Cenk Tosun kararı!
GeriAvrupa Flaş Cenk Tosun kararı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Göksel Divarcı / Foto: Arşiv
26.12.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Flaş Cenk Tosun kararı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Flaş Cenk Tosun kararı!

Everton'ın devre arasında kiralık olarak göndermeyi planladığı şeklinde haberler çıkan Cenk Tosun hakkında son karar verildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen Cenk Tosun’un, devre arasında takımdan gönderileceği şeklinde haberler çıkarken, İngiliz ekibinin Milli futbolcu ile ilgili kararı belli oldu. İngiliz medyasında çıkan haberlerde Everton’ın, Cenk Tosun’u devre arasında göndermeyi planlamadığı belirtildi.

Bu sezon ilk 11’de istediği kadar forma şansı bulamasa da hamle oyuncusu olarak kullanılan Cenk Tosun’un en azından sezon sonuna kadar kadroda tutulması planlanıyor. Cenk Tosun’u kadroda tutacak olan Everton’da Oumar Niasse’ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CENK TOSUN KONUSUNDA KATI DAVRANILMAYACAK

Cenk Tosun kadro rotasyonundan kullanmayı planlayan Everton’ın, yine de golcü futbolcu için gelecek tekliflere de açık olduğu belirtildi. Kiralık olarak gönderilmesi kesin olarak düşünülmeyen Cenk Tosun için bonservis bedelli tekliflerin değerlendirilmeye alınacağı öğrenildi. Everton’ın, Cenk Tosun’a iyi bir teklif gelmesi halinde satılma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Everton’ın Beşiktaş’tan 23 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Cenk Tosun, bu sezon 14 Premier Lig maçında 614 dakika forma şansı buldu. Cenk Tosun, bu sürede takımına 2 gol 2 asistlik bir katkı sağladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

BAGW: Almanya’da evsizlerin sayısı bir milyonu geçmiş olabilir

Belçikalı 'Boksör Naciye'den parkinsona sağ kroşe

Dayısı Almanya’da olduğunu söylemiş! 26 yıldır her yerde annesini arıyor

Steinmeier’den Alman toplumuna ‘suskunluk’ uyarısı