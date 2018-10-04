Fırat Arslan 6. kez dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak
5 kez Dünya Şampiyonu olma unvanını taşıyan Türk boksör Fırat Arslan, 17 Kasım’da Almanya’nın Göppingen kentinde altıncı kez ‘Dünya Şampiyonu’ olmak için ringe çıkacak.
FIRAT Arslan’a yenilen kardeşinin intikamını almak istediğini belirten Arnavut boksör Sefer Seferi, kardeşi Nuri Seferi’nin yenilmesini ailece kabullenemediklerini ve bunun için ringe çıkmaya karar verdiğini söyledi. Aynı gece iki kemer mücadelesi yapılacağını belirten Fırat Arslan’ın menajeri Okan Yavuz ise, “Dünya şampiyonluğu ve WBO Kıtalar Arası Şampiyonluk kemerlerini ortaya koyacağız. Kazanan iki kemerin birden sahibi olacak. Rakibimiz Sefer Seferi, Rus boksör Klitschko’yu devirerek saltanatına son veren İngiliz Tyson Fury’e karşı ringe çıkmış başarılı bir isim. Bu karşılaşmaya çok iyi hazırlanıyoruz. Avrupa’nın göbeğinde istiklal marşımızı okutup, bayrağımızı göndere çekmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.
Müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını belirten Fırat Arslan’ın basın danışmanı Vedat Alyaz ise, “Fırat, formunun zirvesinde. Son yaptığı maçta Tanzanyalı rakibini maçın ikinci raundunda nakavt etti. Kendisine olan inancımız tamdır” diye konuştu.
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