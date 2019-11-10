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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
HAMBURG
10.11.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Filiz Yıl ile ‘Firardayız’

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Filiz Yıl ile ‘Firardayız’

Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan sanatçı Filiz Yıl’ın yeni ‘single’ı müzikseverlerle buluştu. Sanatçının dördüncü ‘single’ı ‘Firardayız’ İstanbul-Unkapanı ‘3 Adım Müzik’ etiketiyle 15 milyonu aşkın abonesi olan youtube netd’de, izlesene.com kanallarında ve dijital platformlarda yayınlanmaya başlandı.

 ÇOK sayıda besteleri ve şiirleri olan Filiz Yıl, duygu dünyasını ve izlenimlerini en iyi şekilde kağıda dökerek yansıttığını söyleyerek, “İnsanlarla duygu yüklü şarkıları ve şiirleri paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü hepsi hayatın içinden, herkes parçalarımda ve şiirlerimde kendi yaşamından bir şeyler buluyor. Bu nedenden sosyal medyada paylaştığım beste ve şiirlere binleri aşan yorum, beğeni alıyorum. Parçalarımla biraz olsun insanların duygu dünyalarına dokunabilmek, çok güzel bir his” dedi

KLİBİ MAHZENDE ÇEKİLDİ
Hareketli ve eğlenceli besteleri de olan Yıl, melankolik bir aşkı anlatan yeni ‘single’ı ‘Firardayız’, bireyselleşen toplumumuzda giderek azalan ‘biz’ duygusunu, insanların inat ve gurur uğruna hislerini gizlemelerini, mutsuzluk yaşamalarını, bireyselliklerinden ödün vermemelerini işliyor. Sanatçı, daha önceki parçalarında olduğu gibi, ‘Firardayız’ın müziği ve klibi için de, uzun süredir beraber çalıştığı müzik ve klip profesyonelleriyle çalıştı. Parçanın duygusallığını ve atmosferini, ruha işleyici bir şekilde yansıtan etkileyici klip, Hamburg’un İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma, tarihi eser olarak koruma altında olan bir mahzeninde, özel izinle çekildi.

Filiz Yıl ile ‘Firardayız’
‘TÜRKÇENİN İFADE GÜCÜNE AŞIK OLDUM’
“Almanya’da Türkçe müzikle iç içe yaşıyorum. Türkçe kelimelerin ne kadar sevgi dolu olduğunu ilkokulda Türkçe dersinde kavradım. Dilin melodisine, ama özellikle de duygu dünyasını ifade gücüne aşık oldum adeta. Bunu her dilde bulamazsınız. Türkçenin doğrudan kalbe hitap eden bir sıcaklığı var. Bu nedenle Almanya’da yaşamama rağmen, bestelerimi ve şiirlerin tümünü Türkçe yazıyorum” diyen Filiz Yıl, Almancanın dışında Fransızca ve İngilizce de biliyor. Türkçe şarkılarıyla Alman müzikseverlerin de gönlüne giren Filiz Yıl, “Tanıdığım birçok Alman, şarkılarımı dinledikten sonra ‘Türkçe müziğin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum’ diyorlar” diye konuştu

İLK KEZ TÜRKİYE MÜZİK PİYASASINDA
Daha önce de, sözleri ve müziği kendine ait ‘Senden Sonra’, ‘Engel’ ve ‘Niye’ adlı single çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Filiz Yıl, yeni çalışması, ‘Firardayız’ ile ilk kez Türkiye müzik piyasasına giriyor. 1970li yıllarda göç kervanına katılarak Almanya’ya gelen yedi çocuklu ailenin altıncı çocuğu olan Filiz Yıl, Almanya’da doğup, büyüdü. Hamburg Üniversitesi Basın ve Bilgi İletişim bölümünden mezun olan Filiz Yıl, akademik hayatının yanı sıra, şan, piyano ve tiyatro eğitimi aldı. Sanatçı, ayrıca Hamburg’un en köklü tiyatroları olan Deutsches Schauspielhaus, Thalia ve kentin ilk ve tek multikültürel sahnesi olan Mut Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda oynuyor.

 

 

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