‘FETÖ’yü dışla, destek verelim’

TÜRKİYE bu teklifi kısa bir süre önce Almanya tarafına iletti. Bir Türkiye Dışişleri yetkilisi, “Şimdi Almanya’dan cevap bekliyoruz” dedi. Cami, kilise ve sinagogu bir araya getirmeyi öngören ‘House of One-Bir Ev projesi’, FETÖ’ye yakın ‘Forum Dialog’ adlı kuruluşun dahil olması nedeniyle tartışmalı. Projeye destek verenlerden iş insanı Catherine von Fürstenberg Dussman, Gülen cemaati gerekçesiyle geçen yıl projeden çekildi.

47.2 milyon Euro’ya mal olması planlanan projenin temeli 14 Nisan 2020’de atılacak. Projeye, Alman hükümeti toplam 19.5 milyon Euro maddi destek taahhüt ederken, Berlin Eyalet hükümeti ise 10 milyon Euro destekte bulundu. ‘House of One-Bir Ev Vakfı’nın açıklamasına göre şimdiye kadar 30 milyon Euro bağış toplandı.