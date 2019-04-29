‘Festivalin kapsamı genişleyecek’
Hamburg’daki 2. Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali, İzmir Yenikapı Tiyatrosu’nun ‘Öykülerden Kovulanlar’ oyunuyla sona erdi. Festivali düzenleyen Mahmut Canbay, ”Önümüzdeki yıl festival kapsamını genişleteceğiz” dedi.
HAMBURG’UN interkültürel sahnesi Mut Tiyatro tarafından düzenlenen üç haftalık festival boyunca, Türkiye ve Almanya’dan toplam 15 etkinlik sunuldu. Festivalin kapanışını İzmir Yenikapı Tiyatrosu, Güngör Dilmen’in tiyatrolaştırdığı Anadolu efsanesi ‘Kral Midas’tan hareket ederek, güncelleyip sundukları ‘Öykülerden Kovulanlar’ oyunuyla yapıldı. Oyun sonunda Mut Tiyatrosu etkinlik menajeri Frank Riecke, Yenikapı Tiyatrosu’na bir festival plaketi sunarak teşekkür etti.
‘ÇOK GÜZEL KÖPRÜLER KURULDU’
Mut Tiyatrosu ve festivalin genel sanat yönetmeni Mahmut Canbay, “Festival iki ülkenin tiyatro gruplarını olduğu gibi, farklı tiyatro tarz ve anlayışları için de bir platform oldu. Oyunları Almanca üst yazıyla sunduğumuz için Türkçe bilmeyen seyircileri de salonlara çekebildik. Dostluklar kuruldu. Festivalin finansörü olan Hamburg Kültür Senatörlüğü’nden önümüzdeki yıl festival kapsamını genişletmek olumlu sinyaller aldık. Türkiye’den gelen bazı gruplar bizim dışımızdaki kültür kuruluşları tarafından oyun ve sahne teklifi aldılar. Festivalin adına layık çok güzel köprüler kuruldu. Festivalimiz iki yıllık geçmişine rağmen, Hamburg kültür ajandasında şimdiden önemli bir yer edindi. Gelip oyunları izleyerek destek veren herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
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