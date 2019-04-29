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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
HAMBURG
29.04.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

‘Festivalin kapsamı genişleyecek’

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‘Festivalin kapsamı genişleyecek’

Hamburg’daki 2. Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü Festivali, İzmir Yenikapı Tiyatrosu’nun ‘Öykülerden Kovulanlar’ oyunuyla sona erdi. Festivali düzenleyen Mahmut Canbay, ”Önümüzdeki yıl festival kapsamını genişleteceğiz” dedi.

HAMBURG’UN interkültürel sahnesi Mut Tiyatro tarafından düzenlenen üç haftalık festival boyunca, Türkiye ve Almanya’dan toplam 15 etkinlik sunuldu. Festivalin kapanışını İzmir Yenikapı Tiyatrosu, Güngör Dilmen’in tiyatrolaştırdığı Anadolu efsanesi ‘Kral Midas’tan hareket ederek, güncelleyip sundukları ‘Öykülerden Kovulanlar’ oyunuyla yapıldı. Oyun sonunda Mut Tiyatrosu etkinlik menajeri Frank Riecke, Yenikapı Tiyatrosu’na bir festival plaketi sunarak teşekkür etti.

‘Festivalin kapsamı genişleyecek’

‘Festivalin kapsamı genişleyecek’

‘ÇOK GÜZEL KÖPRÜLER KURULDU’
Mut Tiyatrosu ve festivalin genel sanat yönetmeni Mahmut Canbay, “Festival iki ülkenin tiyatro gruplarını olduğu gibi, farklı tiyatro tarz ve anlayışları için de bir platform oldu. Oyunları Almanca üst yazıyla sunduğumuz için Türkçe bilmeyen seyircileri de salonlara çekebildik. Dostluklar kuruldu. Festivalin finansörü olan Hamburg Kültür Senatörlüğü’nden önümüzdeki yıl festival kapsamını genişletmek olumlu sinyaller aldık. Türkiye’den gelen bazı gruplar bizim dışımızdaki kültür kuruluşları tarafından oyun ve sahne teklifi aldılar. Festivalin adına layık çok güzel köprüler kuruldu. Festivalimiz iki yıllık geçmişine rağmen, Hamburg kültür ajandasında şimdiden önemli bir yer edindi. Gelip oyunları izleyerek destek veren herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

‘Festivalin kapsamı genişleyecek’

 

 

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