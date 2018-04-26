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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP-AFP
26.04.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Eskimo seçmenler ‘sol’u tercih etti

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Eskimo seçmenler ‘sol’u tercih etti

Dünyanın en büyük adası, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge Grönland’da yapılan parlamento seçimlerini sol görüşlü Siumut Partisi kazandı.

Inatsisartut adlı 31 sandalyeli Grönland Meclisi için yapılan seçimlere yedi parti katılırken, 56 bin nüfuslu adada, 40 bin 769 seçmenden 29 bin 296’sı oy kullandı. Seçimde oyların yüzde 27.2’sini alan Siumut birinci parti olarak mecliste 9 sandalyeye sahip oldu.
Yine sol görüşlü parti Inuit Ataqatigiit ise 7 bin 478 oy ile oyların yüzde 25.5’ini elde ederek, özerk mecliste 8 sandalye edindi.
Seçimden üçüncü çıkan sosyalist liberal Demokraatit ise 5 bin 712 oy ile oyların yüzde 19.5’ini alarak mecliste 6 sandalye ile temsil edilme hakkı kazandı.
Seçime giren tüm partiler özerk mecliste temsil edilme hakkı elde ederken, mecliste temsil edilecek diğer partiler ve kazandıkları sandalye sayısı şöyle: Partii Naleraq 4, Atassut 2, Suleqatigiisitsiut 1 ve Nunatta Qitornai 1.
Özerk mecliste, Siumut, Inuit Ataqatigiit ve Partii Naleraq arasında koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.

Eskimo seçmenler ‘sol’u tercih etti

Seçimden birinci çıkan Siumut’un lideri Kim Kielsen’in (solda) hükümeti kurması bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN ÜÇ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE
Grönland 2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye’nin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde ve büyük bir kısmı buz tabakasıyla kaplı. Grönland’da uranyum başta olmak üzere altın ve değerli taşların yanı sıra petrol ve gaz rezervlerinin de bulunması, başta Çin olmak üzere küresel güçlerin adaya ilgisini artırıyor.
Danimarka Krallığı’na bağlı Grönland, 1979 yılında özerkliğini kazanmasına rağmen, halen dışişleri, güvenlik ve mali konularda Danimarka’ya bağlı bulunuyor.

Eskimo seçmenler ‘sol’u tercih etti
Sara Olsvig’in Genel Başkanı olduğu sol görüşlü Inuit Ataqatigiit seçimden ikinci çıktı.

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