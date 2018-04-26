Eskimo seçmenler ‘sol’u tercih etti
Dünyanın en büyük adası, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge Grönland’da yapılan parlamento seçimlerini sol görüşlü Siumut Partisi kazandı.
Inatsisartut adlı 31 sandalyeli Grönland Meclisi için yapılan seçimlere yedi parti katılırken, 56 bin nüfuslu adada, 40 bin 769 seçmenden 29 bin 296’sı oy kullandı. Seçimde oyların yüzde 27.2’sini alan Siumut birinci parti olarak mecliste 9 sandalyeye sahip oldu.
Yine sol görüşlü parti Inuit Ataqatigiit ise 7 bin 478 oy ile oyların yüzde 25.5’ini elde ederek, özerk mecliste 8 sandalye edindi.
Seçimden üçüncü çıkan sosyalist liberal Demokraatit ise 5 bin 712 oy ile oyların yüzde 19.5’ini alarak mecliste 6 sandalye ile temsil edilme hakkı kazandı.
Seçime giren tüm partiler özerk mecliste temsil edilme hakkı elde ederken, mecliste temsil edilecek diğer partiler ve kazandıkları sandalye sayısı şöyle: Partii Naleraq 4, Atassut 2, Suleqatigiisitsiut 1 ve Nunatta Qitornai 1.
Özerk mecliste, Siumut, Inuit Ataqatigiit ve Partii Naleraq arasında koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.
Seçimden birinci çıkan Siumut’un lideri Kim Kielsen’in (solda) hükümeti kurması bekleniyor.
TÜRKİYE’NİN ÜÇ KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE
Grönland 2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye’nin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde ve büyük bir kısmı buz tabakasıyla kaplı. Grönland’da uranyum başta olmak üzere altın ve değerli taşların yanı sıra petrol ve gaz rezervlerinin de bulunması, başta Çin olmak üzere küresel güçlerin adaya ilgisini artırıyor.
Danimarka Krallığı’na bağlı Grönland, 1979 yılında özerkliğini kazanmasına rağmen, halen dışişleri, güvenlik ve mali konularda Danimarka’ya bağlı bulunuyor.
Sara Olsvig’in Genel Başkanı olduğu sol görüşlü Inuit Ataqatigiit seçimden ikinci çıktı.
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