Eski CEO’nun mal varlığına el konulabilir mi?
Volkswagen’ın (VW) eski CEO’su Martin Winterkorn, tüm servetini kaybetme riski ile karşı karşıya.
ABD’de hakkında açılan davadan sonra şimdi de VW yönetimi Winterkorn hakkında inceleme başlattı. VW yönetimi, uğradıkları milyarlarca euroluk zarardan Winterkorn’un kişisel olarak hatalı olup olmadığını inceliyor. Eğer VW, Winterkorn’un kişisel sorumluluğunun olduğu fikrine varırsa eski CEO hakkında tazminat davası açacak.
Hukukçular, oluşan maddi zarardan Winterkorn’un kişisel hatasının olduğunun ispatlanması durumunda şirketin kendisinden tazminat alabileceğini savunuyor. Bu durumda Winterkorn tüm servetini kaybetmeyle karşı karşıya kalacak.
Winterkorn ile VW’nin eski yöneticilerinin adının karıştığı egzoz gazının maniple edilme skandalı nedeniyle şirketin zararı yaklaşık 26 milyar euro. Winterkorn’un kişisel serveti ise 200 milyon euro olarak tahmin ediliyor.
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