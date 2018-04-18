Eski çalıştığı hastaneye bölüm başkanı olarak döndü
Türk Milli Takımın ve Trabzonspor’un eski doktoru Ufuk Şentürk, Avrupa’nın en önemli hastanelerinden Charite’de Kalça ve Diz Protezi Bölümü Başkanı oldu.
2004 yılında Berlin’deki Humbold Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Ortopedi Uzmanı Dr. Ufuk Şentürk, diplomasını aldıktan sonra aynı üniversitenin hastanesinde çalıştı. Spor hekimliği alanında uzmanlık eğitimi alan Dr. Şentürk, Türkiye’den gelen teklif üzerine hastaneden ayrıldı. 2016 yılından 2017 yılına kadar Türk Milli Takımı, 2015 yılından 2017 yılına kadar da paralel olarak Trabzonspor’da kulüp doktorluğu yaptı.
Akademik kariyer yapmak için bu görevlerinden istifa eden Şentürk, 2017’de yine eski çalıştığı Charite Hastanesi’ne bu kez Kalça ve Diz Protezi Bölümü Başkanı olarak döndü.
Milli takımda ve Trabzonspor’da güzel günler geçirdiğini belirten Şentürk, şunları söyledi: “Futbolun içinden geldiğim için iki görevi de strese ve yoğunluğa rağmen severek yaptım. Akademik kariyer yapmak ve çocuklarıma daha fazla zaman ayırabilmek için görevimi bırakıp Berlin’e döndüm. Charite Hastanesi’nin Kalça ve Diz Protez Bölümü, dünyanın saygın kliniklerinden biri. Türkiye’de de çok tanınan Ordinaryüs Prof. Dr. Carsten Perka’nın isteğiyle sorumluğu üstlendim.”
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