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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Fotoğraf: AP
17.10.2018 - 10:41, Son Güncelleme:

Eski aşk alevlendi

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Eski aşk alevlendi

Yönetim, Giroud’dan olumsuz yanıt gelmesi sonrasında rotasını Mario Gomez’e çevirdi. Beşiktaş’ta 2015-16 sezonundaki etkili performansı hala hatırlanan 33 yaşındaki yıldız için siyah-Beyazlılar, kulübü Stuttgart’la ara transfer dönemi öncesinde masaya oturacak.

Spor Toto Süper Lig’de sezonun başlamasının ardından Alvaro Negredo’nun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr’a transfer olmasının ardından yönetim, yeni forvet için girişimlere şimdiden başlamıştı. Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin Fransız yıldızı Olivier Giroud’yu ilk hedef olarak belirleyen Kara Kartal, bu isimden önceki gün gelen açıklama sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı. 32 yaşındaki oyuncunun kariyerine Chelsea’de devam etme kararı aldığını duyurması sonrasında yönetim, hedefini değiştirdi. Siyah-Beyazlılar, takımda 2015- 16 sezonunda kiralık olarak forma giyen Mario Gomez’i listesine ekledi.

3 gollü başlangıç...
Beşiktaş formasıyla 41 maçta 28 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek Kartal’ın Süper Lig şampiyonluğunu elde etmesinde direkt rol oynayan Alman futbolcu, sonrasında Wolfsburg’a transfer olmuştu. Geçen sezonun ara transfer döneminde Yeşil-Beyazlılar’dan ilk kulübü Stuttgart’a transfer olan Gomez, bu dönemde 8 karşılaşmaya çıkıp 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. 33 yaşındaki yıldız için girişimlere başlayan Kara Kartal’ın, kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu kiralık olarak renklerine tekrar bağlamaya çalışacağı bildirildi.

Taraftarın kalbinde taht kurdu
Siyah-Beyazlılar’dan ayrılığı sonrasında sık sık pişman olduğunu dile getiren Mario Gomez, düşüncelerini eski takım arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Yıldız oyuncu, “Anladım ki, Beşiktaş’ta kalsam daha mutlu olurdum. Bunun pişmanlığını yaşıyorum ” ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş’taki 1 sezonluk macerasında Siyah-Beyazlı taraftarların büyük sevgisini kazanan Gomez’in, Kara Kartal’ın ilgisine nasıl yanıt vereceği merak konusu...

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