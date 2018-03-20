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Eşiyle annesini kazada kaybetti

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
20.03.2018 - 18:58 | Son Güncelleme:

İngiltere’nin Luton şehrindeki Türk Kültür ve Eğitim Merkezi Başkanı Atilla Üstün’ün eşi Sevim Üstün ile annesi Ayşe Üstün, trafik kazasında öldü, 10 yaşındaki kızı Zeynep Üstün ağır yaralandı.

KAZA, başkent Londra’ya bir saat mesafedeki Luton kentinde dün gece saat 23.20 sıralarında M25 otoyolunda meydana geldi. Beraberinde annesi Sevim, babaannesi Ayşe Üstün ve kızkardeşi Zeynep’in bulunduğu araçla Londra’da Luton’a gitmekte olan Murat Üstün’ün kullandığı araç, 26 ila 27’nci kavşakların arasında TIR’la çarpıştı. Kazada Ayşe ve Sevim Üstün hayatını kaybederken, Zeynep Üstün ağır yaralandı.
Londra’daki London Royal Hospital’e kaldırılan Zeynep Üstün hayati tehlikeyi atlattı.
Kazada eşi ve annesini kaybeden Kelkitli işadamı Atilla Üstün, İngiltere’de gıda sektöründe faaliyet gösteriyor.

Eşiyle annesini kazada kaybetti

Etiketler: İngiltere , trafik kazası , Atilla Üstün , avrupadan haberler
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