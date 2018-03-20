Eşiyle annesini kazada kaybetti

KAZA, başkent Londra’ya bir saat mesafedeki Luton kentinde dün gece saat 23.20 sıralarında M25 otoyolunda meydana geldi. Beraberinde annesi Sevim, babaannesi Ayşe Üstün ve kızkardeşi Zeynep’in bulunduğu araçla Londra’da Luton’a gitmekte olan Murat Üstün’ün kullandığı araç, 26 ila 27’nci kavşakların arasında TIR’la çarpıştı. Kazada Ayşe ve Sevim Üstün hayatını kaybederken, Zeynep Üstün ağır yaralandı.

Londra’daki London Royal Hospital’e kaldırılan Zeynep Üstün hayati tehlikeyi atlattı.

Kazada eşi ve annesini kaybeden Kelkitli işadamı Atilla Üstün, İngiltere’de gıda sektöründe faaliyet gösteriyor.