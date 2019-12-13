Eşini öldürmek isteyen kadın polis ve arkadaşına 17 yıl hapis

SANIKLARDAN 40 yaşındaki kadın polis, geçen şubat ayında insülin iğnesiyle kocasını öldürmek istediğini itiraf etmişti. Mahkemede suçunu itiraf eden kadın polise 12 yıl hapis cezası verdi. Arkadaşının kocasını zehirlemesi için ilaç temin ettiği belirlenen diğer sanık 42 yaşındaki kadın polis ise 5 yıl hapis cezası aldı.

OĞLUNUN VELAYETİ İÇİN BOŞANMAMIŞ

Hakim Ulrich Polachowski, iki arkadaşın telefon mesajlarından aylarca öldürme planı yaptıklarının anlaşıldığını söyledi. Kadın polisin, kocasını boşanmaya yanaşmadığı için öldürmek istediği duruşmalarda ortaya çıkmıştı. 40 yaşındaki polisin oğlunun velayetini karısına verilmesinden endişe duyduğu için boşanmadığı da belirlinmişti.