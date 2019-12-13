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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
13.12.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

Eşini öldürmek isteyen kadın polis ve arkadaşına 17 yıl hapis

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Eşini öldürmek isteyen kadın polis ve arkadaşına 17 yıl hapis

Polis eşi boşanma isteğine yanaşmayınca öldürme kararı alan 40 yaşındaki kadın polis, polis arkadaşının yardımıyla eşini öldürmeye teşebbüs etmişti. Almanya’nın Tübingen kentinde son duruşması görülen davanın kararı açıklandı. Hakim 40 yaşındaki eşe 12 yıl ona yardım eden kadın polise 5 yıl hapis cezası verdi.

SANIKLARDAN 40 yaşındaki kadın polis, geçen şubat ayında insülin iğnesiyle kocasını öldürmek istediğini itiraf etmişti. Mahkemede suçunu itiraf eden kadın polise 12 yıl hapis cezası verdi. Arkadaşının kocasını zehirlemesi için ilaç temin ettiği belirlenen diğer sanık 42 yaşındaki kadın polis ise 5 yıl hapis cezası aldı.

OĞLUNUN VELAYETİ İÇİN BOŞANMAMIŞ
Hakim Ulrich Polachowski, iki arkadaşın telefon mesajlarından aylarca öldürme planı yaptıklarının anlaşıldığını söyledi. Kadın polisin, kocasını boşanmaya yanaşmadığı için öldürmek istediği duruşmalarda ortaya çıkmıştı. 40 yaşındaki polisin oğlunun velayetini karısına verilmesinden endişe duyduğu için boşanmadığı da belirlinmişti.

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