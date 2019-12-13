Erol Ceylan ‘Dünyanın En İyi Promotörü’ seçildi

DÖRT yıldır üst üste Almanya’nın en iyi promotörü seçilen EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Ceylan, bugüne kadar 40’a yakın dünya çapında büyük şampiyonlukları kulübüne kazandırırken, bunlar arasında çok sayıda dünya şampiyonluğu da bulunuyor. Erol Ceylan’ın ödülünü, WBO Başkanı Francisco Valcarcel verdi. Ceylan’ın on yıl içinde dünya boksuna büyük katkılar sağladığını belirten Valcarelli, “Bu kadar kısa süre içerisinde böylesine büyük başarı göstermek gerçekten çok zordur. Erol Ceylan, çalışkan, gayretli olduğu kadar iyi de bir yöneticidir. Dünya boksuna büyük katkılar sağlamıştır ve sağlayacağına olan inancımız da sonsuzdur. İşte bu yüzden kendisini bu ödüle layık gördük” dedi. ‘ÖDÜLÜ ÜLKEM ADINA ALIYORUM’

Ödülü, tüm Türkiya adına almaktan büyük bir gurur duyduğunu belirten Erol Ceylan ise şöyle konuştu: “Dünya boksuna olduğu kadar ülkemizin boksuna da büyük katkı sağlamak için on yıldır çalışıyoruz. Ülkemizde büyük bir boksör potansiyeli olduğunu gördük ve sporcularımızı dünya ringleriyle buluşturduk. Ayrıca kulübümüz, aynı zamanda güzel bir enternasyonal kulüptür. Dünyanın birçok ülkesinden başarılı sporcular kulübümüz adına canla, başla mücadele vermektedir. Almanya’dan sonra bu alanda dünyada en iyi seçilmek, benim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu ödül doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Sadece benim değil, tüm ekibim adına almış bulunuyorum. Beni böylesi büyük bir ödüle layık gören ve destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu bir sonuç değil, tam tersine yeni bir başlangıçtı. Bu ödül, bundan sonra daha fazla çalışarak, böylesi ödüllere layık olduğumuzu göstererek, daha büyük başarılara imza atmak için motivasyon kaynağımız olacak.”