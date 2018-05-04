Ermeni soykırımı iddialarını reddedince salondan çıkarıldı

MECLİSİN açılış konuşmasının hemen ardından kürsüye çıkan Türk asıllı İngiliz gazeteci Aral Balkan, henüz hiç konuşmamışken Tuğrul Selmanoğlu’nu hedef göstererek, AK Parti’nin ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Tuğrul Selamoğlu’nun demokrat olmadığını ve kendisinin burada bulunmaması gerektiğini, bunu kurula daha önceden belirttiğini fakat bunun dikkate alınmadığını söyledi ve Selmanoğlu’nun salonda bulunmasını protesto ettiğini ifade etti. Bunun üzerine söz isteyen Selmanoğlu, Batı’daki insan hakkı ihlallerini ve halen süren soykırımların görmezden gelindiğini söyleyerek, Türkiye’deki terörle mücadeleyi, demokrasiyi eleştiren ve soykırım iddialarını sürdüren batılı konuşmacıları sert sözlerle eleştirdi.

PROTESTOCULARA TEPKİ GÖSTERDİ

Selmanoğlu salonda bulunmasını protesto edenlere, şu tepkiyi gösterdi:

“Sizlerin demokrasi anlayışınız bu mu? Kendiniz gibi düşünmeyenlerin konuşmalarına bile katlanamadığınız bir demokrasi nasıl bir demokrasidir? Bu nasıl bir demokrasi? Yoksa Amerika’nın Irak’a getirdiği türden bir demokrasi mi? 1.5 milyon insanın canına kıyan türden bir demokrasi mi? Siz demokratsınız, biz değiliz öyle mi? Srebrenitsa’da 5 bin masum insanın katlinden sorumlu ve her geçen gün güçlenen ırkçı bir lidere sahip Hollanda demokratik, biz değiliz öyle mi? Sizin Ortadoğu’da tek demokrasi olarak gördüğünüz İsrail’in Gazze’deki Müslümanlara bomba olarak yağdırdığı demokrasiden mi bahsediyorsunuz? İsrail demokratik biz değiliz öyle mi? Sizin bahsettiğiniz türden demokrasiyi biz çoktan geride bıraktık. Sizin ‘demokratik değil’ dediğiniz Türkiye, son yıllarda AB devletlerinin tamamından daha fazla insani yardım yapmıştır. Demokrat olmamakla suçladığınız Türkiye’yi ve Erdoğan’ı yardım elini uzattığı mazlumlardan sorun.”

Batının demokratik olmamakla suçladığı Türkiye’nin 4 milyon mülteciye vatan olduğunu ifade eden Selmanoğlu, “Bu AB’nin tamamının 5 katı. Sadece konuşmuş olmak için konuşmayın. Demokrasiden değil anladığınız şeylerden bahsedin” diye konuştu.

‘HAYAL ÜRÜNÜ SOYKIRIM’

Kurulda oturumlar devam ederken sıra Ermeni yasa tasarısının konuşulmasına geldiğinde kürsüye, Ermeni Diaspora Kürsüsü Başakanı Mihran Dabak çıktı ve Ermeni soykırımını dillendirildi. Ermeni soykırımı iddialarına itiraz eden Tuğrul Selmanoğlu söz isteyerek, tekrar kürsüye çıktı ve bunun hiç de böyle olmadığını tarihi gerçeklerin mecliste alınacak kararlarla ifade edilemeyeceğini ifade etti. Selmanoğlu, Ermeni tarafına defalarca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çağrı yapıldığı halde, Ermenilerin arşivlerini açmadığını ifade etti. Bu soykırımın fantezi bir soykırım olduğunu söyleyen Selmanoğlu, Batı’nın hayal ürünü soy kırımlarla uğraşacağına günümüzde Filistin’de Irak’ta Afganistan’da yaşanan gerçek soykırımlarla uğraşması gerektiğini belirtti. Bu teze karşı çıkan Selmanoğlu’na kurul başkanı, “Bu soykırıma karşı mı çıkıyorsunuz? Bunu ret mi ediyorsunuz? Net bir cevap istiyorum?” dediğinde Selmanoğlu, “Evet. Reddediyorum” cevabını verdi. Bunun üzerine kurul başkanı Selmanoğlu’ndan salonu terk etmesini istedi.

Selmanoğlu’nun kuruldan ayrılmasının ardından katılımcı olarak orada bulunan birçok ülkeden katılımcı olarak bulunan gazeteciler ve özellikle Rus gazeteci itiraz ederek demokrasiyi savunan bir kuruluşun bunu yapamayacağını belirtti ve bu faşizmdir diyerek duruma itiraz etti.