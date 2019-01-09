Erkekler kadınlardan daha çok yalan söylüyor
‘Meta’ adlı şirket tarafından yapılan ve 44 bin kişiyi kapsayan araştırmanın sonucuna göre, erkeklerin yüzde 42’si gerçekleri anlatmak yerine yalana başvuruyor. Kadınlarda ise bu oran yüzde 38.
ÖZELLİKLE genç yaştaki erkekler arasında yalan söyleyenlerin oranı ise daha yüksek. Araştırmaya göre 20’li yaşlardaki erkeklerin yüzde 47’si sık sık yalana başvuruyor. Erkeklerde yaş ilerledikçe yalan söyleme oranı da düşüyor. 60’lı yaşlardaki erkekler arasında yalan söyleyenlerin oranı yüzde 36.
Şimdiye kadar bu alanda beş yüzden fazla araştırma yapılmasına rağmen bilim insanları, ne zaman, niçin ve nerede yalan söyleneceğinin bilinmesinin çok zor olduğu görüşünde birleşiyor.
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