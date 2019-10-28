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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
28.10.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

En ‘Vefa’lı gala

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En ‘Vefa’lı gala

19. Frankfurt Türk Film Festivali galasına ‘Moğollar’ konseri damga vurdu. Festivalde ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülen, efsane sanatçı Cahit Berkay, “Emekli olmayı düşünmüyorum, alkışları bırakamam” dedi.

KÜLTÜRLERARASI Transfer Derneği’nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Eyalet Hükümeti ve Frankfurt Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlediği 19. Frankfurt Türk Film Festivali’nin galası, kentin ünlü yapılarından Alte Oper’de yapıldı. Oyuncu Hakan Bilgin ile gazeteci Nadide Kepçe’nin sunuculuğunu yaptığı galaya Meral Çetinkaya ile Timur Acar’ın da aralarında olduğu ünlü oyuncular katıldı. Galanın açılış konuşmasında Türk-Alman ilişkilerinin Suriye’deki sorunlar nedeniyle gerginleştiğini belirten Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, “Film gösterimleri, etkinlikler ciddi politik durumun gölgesinde yapılacak. Biz farklı görüşlerimizi yine birbirimize söyleyeceğiz. Festival politik olayları çözemez. Ama kültür işi yaparken, farklılıklarımızın da olduğunu gösterirken, sabırlı olacağız, insanlığımızı koruyacağız” dedi.

En ‘Vefa’lı gala

‘KALPLERİMİZİ ZENGİNLEŞTİRDİNİZ’
Konuşmasında bir aşırı sağcı politikacının “İşçi çağırdık, berbat insanlar geldi” sözünü aktaran Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar ise yabancılara yönelik düşmanlığın sistematik olarak körüklendiği bir dönemde olduklarını belirtti. Asar, ünlü konuklara “Hessen Eyaleti’ne, Frankfurt’a hoş geldiniz. Eserlerinizle hayatımızı, kalplerimizi zenginleştirdiğiniz için Hessen Eyaleti adına teşekkür ederim” diye seslendi. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da festivali Türkiye’nin renklerini, sosyal yaşamdaki çeşitliliği ve kültürel derinliğini Frankfurt’taki sinemaseverlerle buluşturan bir platform olarak nitelendirdi. Karartı, festivalin bu yönüyle ülkemizi ve toplumumuzun farklı açılardan görülmesini ve anlaşılmasını sağladığını da kaydetti. Frankfurt Encümeni Nargess Eskandari Grünberg de festivali ilk yıldan itibaren desteklerini söyledi.

En ‘Vefa’lı gala

‘EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM’
Festivalde Cahit Berkay ile Meral Çetinkaya’ya ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’, oyuncu Oya Aydoğan ile çok yönlü sanatçı Hulki Şener’e ‘Vefa Ödülü’ verildi. Frankfurt’ta çok büyük bir vefa örneği gösterildiğini kaydeden Cahit Berkay, “Sinemaya çok insan emek verdi. Bir kısım insan unutulup gitti. Burada unutulmadığımızı görüyorum. Emekli olmayı düşünmüyorum. Bu alkışları bırakamam” diye konuştu. Cahit Berkay, ödülünü Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar ile Frankfurt Encümeni Narges Eskandari Grünberg’den aldı. Meral Çetinkaya’ya ise ödülü Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı verdi. Dünyanın çok önemli günlerden geçtiğini kaydeden Meral Çetinkaya, “Dünyanın vahşi yönünün öne çıktığı, artık soluk alamayacağımız iklimsel bir durum. İnsan onurunu koruyacak olanın sanat olduğunu düşünüyorum. Yaşasın sanat” dedi. Galada Turna Nazenin, Esra Sezer ile Moğollar grubu sahne aldılar.

En ‘Vefa’lı gala

En ‘Vefa’lı gala

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