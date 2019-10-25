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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: dpa-Sotheby’s
25.10.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

En pahalı viski 1,9 milyon dolara satıldı

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En pahalı viski 1,9 milyon dolara satıldı

İskoçya’daki Macallan damıtımevinde üretilen 60 yıllık viski, Sotheby’s müzayedesinde 1.9 milyon dolara satıldı. 1926 yılında şişelenen viskiyi alan kişinin kimliği açıklanmadı.

VİSKİLERİYLE ünlü İskoçya’nın Macallan damıtımevinde 1926 yılında şişelenen 60 yıllık bir viskinin, Sotheby’s müzayede evinde 450 ila 570 bin dolar arasında bir değerde alıcı bulması bekleniyordu. Ancak açık artırmada Ortaçağ edebiyatında Kral Arthur’un hikâyelerine atıfla ‘kutsal kase’ olarak isimlendirilen viski tam 1.9 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satıldı. Viskiyi kimin satın aldığı açıklanmadı.

En pahalı viski 1,9 milyon dolara satıldı

O FIÇIDAN SADECE 40 ŞİŞE ÜRETİLDİ
Bir önceki rekor ise 1926 yılında yine aynı fıçıdan çıkarılan ve İrlandalı sanatçı Michael Dillon’un tasarladığı özel bir şişede saklanan 60 yıllık başka bir viskiye aitti. Söz konusu şişe geçen yıl Kasım ayında 1.5 milyon dolara alıcı bulmuştu.
‘Kutsal kase’ ismi verilen şişenin dahil olduğu 467 şişe ve dokuz fıçılık koleysiyondan toplam beş milyon dolarlık gelir elde edilmesinin beklendiğini açıklayan Sotheby’s, aynı zamanda bunun şu ana kadar özel bir koleksiyoner tarafından sağlanan en kapsamlı koleksiyon olduğunu belirtti.
Rekora imza atan viskinin çıktığı fıçıdan ise toplam 40 şişe viski üretildiği belirtiliyor.
İsmi açıklanmayan koleksiyoner son 20 yıldır viski topladığını ve koleksiyonerliğin yanı sıra viski içmeyi çok sevdiğini söyledi.

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