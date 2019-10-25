En pahalı viski 1,9 milyon dolara satıldı
İskoçya’daki Macallan damıtımevinde üretilen 60 yıllık viski, Sotheby’s müzayedesinde 1.9 milyon dolara satıldı. 1926 yılında şişelenen viskiyi alan kişinin kimliği açıklanmadı.
VİSKİLERİYLE ünlü İskoçya’nın Macallan damıtımevinde 1926 yılında şişelenen 60 yıllık bir viskinin, Sotheby’s müzayede evinde 450 ila 570 bin dolar arasında bir değerde alıcı bulması bekleniyordu. Ancak açık artırmada Ortaçağ edebiyatında Kral Arthur’un hikâyelerine atıfla ‘kutsal kase’ olarak isimlendirilen viski tam 1.9 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satıldı. Viskiyi kimin satın aldığı açıklanmadı.
O FIÇIDAN SADECE 40 ŞİŞE ÜRETİLDİ
Bir önceki rekor ise 1926 yılında yine aynı fıçıdan çıkarılan ve İrlandalı sanatçı Michael Dillon’un tasarladığı özel bir şişede saklanan 60 yıllık başka bir viskiye aitti. Söz konusu şişe geçen yıl Kasım ayında 1.5 milyon dolara alıcı bulmuştu.
‘Kutsal kase’ ismi verilen şişenin dahil olduğu 467 şişe ve dokuz fıçılık koleysiyondan toplam beş milyon dolarlık gelir elde edilmesinin beklendiğini açıklayan Sotheby’s, aynı zamanda bunun şu ana kadar özel bir koleksiyoner tarafından sağlanan en kapsamlı koleksiyon olduğunu belirtti.
Rekora imza atan viskinin çıktığı fıçıdan ise toplam 40 şişe viski üretildiği belirtiliyor.
İsmi açıklanmayan koleksiyoner son 20 yıldır viski topladığını ve koleksiyonerliğin yanı sıra viski içmeyi çok sevdiğini söyledi.
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