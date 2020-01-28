En çok onlar kazanıyor

Alman milli takım formasını giyen Emre Can en çok kazanan futbolcular sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Juventus'tan ayrılması gündemde olan 26 yaşındaki Emre Can yılda 16 milyon Euro kazanıyor.

Emre Can'ı 15'er milyon Euro ile B. Münih'li futbolcu Thomas Müller, Alman milli takım ve B. Münih kalesini koruyan Manuel Neuer ve Çin'de futbol hayatını sürdüren Sandro Wagner izliyor. Manchester City'de forma giyen 29 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın yıllık kazancı 12 milyon Euro.

İlkay gibi yılda 12 milyon Euro kazanan diğer isimler ise Dortmund kaptanı Marco Reus ve B. Münih defans futbolcusu Jerome Boateng.

Yıllık kazancı yüksek olan diğer futbolcular şunlar:

Joshua Kimmich (B. Münih): 10 milyon Euro

Leon Goretzka (B. Münih): 10 milyon Euro

Mats Hummels (Dortmund): 10 milyon Euro

Mario Götze (Dortmund): 10 milyon Euro

Leroy Sane (Manchester City): 9 milyon 300 bin Euro

Timo Werner (RB Leipzig): 8 milyon Euro

