En çok onlar kazanıyor
Alman futbolcular arasında yıllık kazancı en yüksek olan 30 yaşındaki Toni Kroos. Real Madrid'de forma giyen Alman milli takım futbolcusu Kroos yılda 21 milyon Euro kazanıyor. Yıllık kazancı 20 milyon Euro'yu aşan bir diğer futbolcu ise Mesut Özil. Arsenal'da oynayan 31 yaşındaki Mesut Özil yıllık 20 milyon 500 bin Euro kazanç elde ediyor.
Alman milli takım formasını giyen Emre Can en çok kazanan futbolcular sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Juventus'tan ayrılması gündemde olan 26 yaşındaki Emre Can yılda 16 milyon Euro kazanıyor.
Emre Can'ı 15'er milyon Euro ile B. Münih'li futbolcu Thomas Müller, Alman milli takım ve B. Münih kalesini koruyan Manuel Neuer ve Çin'de futbol hayatını sürdüren Sandro Wagner izliyor.Manchester City'de forma giyen 29 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın yıllık kazancı 12 milyon Euro.
İlkay gibi yılda 12 milyon Euro kazanan diğer isimler ise Dortmund kaptanı Marco Reus ve B. Münih defans futbolcusu Jerome Boateng.
Yıllık kazancı yüksek olan diğer futbolcular şunlar:
Joshua Kimmich (B. Münih): 10 milyon Euro
Leon Goretzka (B. Münih): 10 milyon Euro
Mats Hummels (Dortmund): 10 milyon Euro
Mario Götze (Dortmund): 10 milyon Euro
Leroy Sane (Manchester City): 9 milyon 300 bin Euro
Timo Werner (RB Leipzig): 8 milyon Euro
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