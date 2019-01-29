Emre Ertan, İsviçre Polis Teşkilatı’nın başkan yardımcısı oldu
Türkiye, İsviçre ve İngiltere pasaportları taşıyan Emre Ertan, İsviçre Federal Polis Teşkilatı’nın başkan yardımcısı olarak atandı. Ertan, kimlik ve Interpol işlerinden sorumlu olacak.
İSVİÇRE emniyetinin kilit noktalarından birine Türk asıllı polis şefi Emre Ertan ’başkan yardımcısı’ olarak atandı. Atama duyurusu, İsviçre devletinin resmi internet sitesinden de yayınlandı.
1 Mayıs’ta göreve başlayacak olan Emre Ertan, İsviçre Federal Polis Teşkilatı’nın kimlik ve Interpol işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapacak.
ANNESİ İSKOÇ, BABASI TÜRK
Şu anda Neuenburg (Neuchatel) Kantonu polis birimi başkan yardımcısı olarak görev yapan Ertan, Lozan Üniversitesi’nde uygulamalı ceza hukuku yüksek lisansı yaptıktan sonra, polis teşkilatı içinde kariyer yaptı.
Annesi İskoçyalı, babası Türk olan evli ve bir kız çocuğu babası Emre Ertan, 1974 yılında doğdu. İsviçre’nin yanı sıra Türkiye ve İngiltere pasaportlarının da sahibi.
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