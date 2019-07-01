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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
01.07.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Emre Çukur’a rakip dayanmıyor

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Emre Çukur’a rakip dayanmıyor

Türk boks kulübü Lions Sport Promotion’un bu yıl altıncısını düzenleyeceği dev boks galasına sayılı günler kala, Emre Çukur’un rakibi maça çıkmama kararı aldı.

13 Temmuz gecesi Almanya'nın Münih kentinde eski dünya şampiyonlarımızdan Levent Çukur'un organize ettiği galada oğlu Emre Çukur, dünya kıtalar arası altın kemer müsabakasında yeni rakibi Moldova'dan Vadim Gurau'ya karşı yumruk sallayacak. Bu durum boks dünyasında, Emre'nin rakiplerinin gözünü şimdiden korkuttuğu yorumuna neden oldu.

Emre Çukur’a rakip dayanmıyor
Sporcumuz ağır antrenmanlardan sonra regenarasyon amacıyla günlük olarak üç dakikadan fazla buzlu suyun içine giriyor. Ağırlık ve güç çalışmaları ile idmanlarını sürdüren sporcumuzun antrenörü ve babası Levent Çukur, hedeflerinin ülkemize bir altın kemer daha getirmek olduğunu belirterek, 'Havalar çok sıcak, bir de aşırı ağırlık çalışmaları yapıyoruz bu da Emre'yi çok yoruyor ve kaslarının aşırı ısınmasına neden oluyor. Antrenmanlardan sonra üç-dört dakika buzlu suya yatırıyoruz. Ağır antrenmanlar ile ısınan kaslara çabuk yorgunluk hissi veriyor, aynı zamanda küçük çatlaklar nedeniyle şişmeler de meydana geliyor. Buzlu su kan dolaşımını hızlandırırken, vücuttaki zehirli atıkların da hızla temizlenmesini sağlıyor. Bu yüzden buzlu suya yatırıyoruz. Dünyanın en iyi promotörleri arasında yer alan EC BOXİNG genel kurulu başkanı Erol Ceylan, Emre'nin stilini çok beğendiğini söyleyerek, dünya şampiyonluk yolunda kendisini destekleyeceğini belirtti. Bu da bizim için ayrı bir onur kaynağıdır' şeklinde konuştu.

Emre Çukur’a rakip dayanmıyorVedat Alyaz: Sporcumuza olan güvenimiz tamdır
Lions Sport promotion basın danışmanı Vedat Alyaz, bu karşılaşmanın kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, 'Emre daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşamış olan başarılı bir isimdir. Bugüne kadar yaptığı 13 maçın tümünü büyük bir başarıyla alan 26 yaşındaki sporcumuz, yenilgisizlik unvanını da sürdürüyor. Gelecekte boks dünyası onun isminden sıkça bahsedecektir. Dünya boks otoritelerinin gözü kulağı bu maçta olacak. Şayet kazanırsak dünya şampiyonluğu yolunda büyük bir basamağı daha tırmanmış olacağız. Bu karşılamayı kazanırsak dünya sıralamasında çok üst basamaklara çıkacağız. Aynı gece ringe çıkacak olan Lions Sport boks kulübü sporcumuz Yusuf Sultanoğlu'da yükselme maçı yapacak. Kazanması durumunda dünya sıralamasındaki yerini yükselterek, kemer maçı yapmaya hak kazanacak. Her şey altın kemeri ülkemize getirmek için yapıyor ve tüm gücümüzle çalışıyoruz. Münih'te yaşayan gurbetçileri karşılaşmaya gelerek, yaptıkları tezahüratlarla sporcumuzu desteklemelerini bekliyoruz. ' dedi.

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