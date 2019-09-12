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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
12.09.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Elçi Müsteşarı Gezer Ankara’ya dönüyor

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Elçi Müsteşarı Gezer Ankara’ya dönüyor

Görev süresini tamamlayan Berlin Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Ufuk Gezer’in onuruna Türk Alman İşverenler Birliği (TDU) veda resepsiyonu düzenlendi. Gezer önümüzdeki günlerde Ankara’ya dönecek.

TDU salonundaki resepsiyonda yeni Elçi Müsteşarı Umut Topçuoğlu, Berlin Başkonsolos Vekili Erdinç Evirgen ile çok sayıda sivil toplum örgütü yöneticisi ve işveren hazır bulundu. Ev sahibi sıfatıyla TDU Başkanı Remzi Kaplan konuşmasında, Gezer’in görev yaptığı sürede kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Elçi Müsteşarı Gezer Ankara’ya dönüyor

‘HOŞ BİR SEDAYLA AYRILIYORUM’
2015 yılından beri elçi müsteşarlığı görevini yürüten Gezer de veda konuşmasında, Almanya’da çalışırken insan ilişkilerine önem verdiğini söylerken “Şairin dediği gibi önemli olan geride bir hoş seda bırakmak. Ben burada sizlerle tanıştım. Sizlerden aldığım çok sayıda hoş seda ile Berlin’den ayrılıyorum. Berlin’de bana çok iyi baktınız. Ankara’da görevime devam edeceğim” dedi.

YENİ MÜSTEŞAR TOPÇUOĞLU
1997 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda kariyerine başlayan Gezer, 2002 yılında da Frankfurt’ta muavin konsolos olarak çalışmıştı. Gezer’den boşalan elçi müsteşarlığı koltuğunu bir yıldır Berlin Büyükelçiliği’nde görevli Umut Topçuoğlu üstlendi.

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