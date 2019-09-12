Elçi Müsteşarı Gezer Ankara’ya dönüyor
Görev süresini tamamlayan Berlin Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Ufuk Gezer’in onuruna Türk Alman İşverenler Birliği (TDU) veda resepsiyonu düzenlendi. Gezer önümüzdeki günlerde Ankara’ya dönecek.
TDU salonundaki resepsiyonda yeni Elçi Müsteşarı Umut Topçuoğlu, Berlin Başkonsolos Vekili Erdinç Evirgen ile çok sayıda sivil toplum örgütü yöneticisi ve işveren hazır bulundu. Ev sahibi sıfatıyla TDU Başkanı Remzi Kaplan konuşmasında, Gezer’in görev yaptığı sürede kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
‘HOŞ BİR SEDAYLA AYRILIYORUM’
2015 yılından beri elçi müsteşarlığı görevini yürüten Gezer de veda konuşmasında, Almanya’da çalışırken insan ilişkilerine önem verdiğini söylerken “Şairin dediği gibi önemli olan geride bir hoş seda bırakmak. Ben burada sizlerle tanıştım. Sizlerden aldığım çok sayıda hoş seda ile Berlin’den ayrılıyorum. Berlin’de bana çok iyi baktınız. Ankara’da görevime devam edeceğim” dedi.
YENİ MÜSTEŞAR TOPÇUOĞLU
1997 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda kariyerine başlayan Gezer, 2002 yılında da Frankfurt’ta muavin konsolos olarak çalışmıştı. Gezer’den boşalan elçi müsteşarlığı koltuğunu bir yıldır Berlin Büyükelçiliği’nde görevli Umut Topçuoğlu üstlendi.
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