Eintracht Frankfurt taraftarına SunExpress sürprizi
Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, önümüzdeki sezonda da Bundesliga takımı Eintracht Frankfurt’u uçuracak. Eintracht Frankfurt’un resmi havayolu ve premium partneri SunExpress’in taraftarlara da sürprizi olacak.
ALMANYA’da amatör veya profesyonel sporcularla birlikte bireysel veya tam kadro takımlara geniş uçuş ağı ile birlikte ekipman taşıma hizmetleri sunarak sporu ve sporcuyu destekleyen SunExpress, önümüzdeki sezonda da Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’u uçurmaya devam edecek. Ekibin resmi havayolu ve premium partneri olan SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, “Önümüzdeki dönemde de Eintracht’a eşlik ederek, takım için güvenilir ve esnek bir havayolu ortağı olmaya devam edecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Eintracht ile olan ortaklığımız, spora ve sporsever müşterilerimize olan bağlılığımızın bir göstergesidir. Onların özel gereksinimlerini esneklik ve yeniliklerle karşılamaya devam edeceğiz” dedi.
TARAFTARLAR SEÇECEK
SunExpress, Eintracht Frankfurt ile genişletilmiş ortaklığıyla uzun vadede konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Anlaşma, stadyumda klasik LED ve statik bantlara ek olarak, çeşitli logo görsellerinin yanı sıra sosyal medyada yenilikçi ortak kampanyaları da kapsıyor. Ayrıca önümüzdeki yıl Eintracht hayranlarını bir sürpriz bekliyor. Taraftarlar, 2020 yılında SunExpress’in bir Boeing 737 uçağı üzerine uygulanacak olan yeni Eintracht Frankfurt boyamasının seçiminde oy verme imkânına sahip olacaklar.
KUPA FİNALİNDEKİ UÇAK AKLIMIZDAN ÇIKMIYOR
Eintracht Yönetim Kurulu Üyesi Axel Hellmann ise SunExpress gibi modern ve uluslararası bir marka ile ortaklığın esnekliğini ve yenilikçi fikirlerini takdir ettiklerini belirterek “2018 yılındaki kupa finali sırasında yapılan uçak boyaması akıllardan hiç çıkmıyor” dedi.
Geçen yıl mayıs ayında gerçekleşen DFB (Deutscher Fussball Bund) Kupası finali için SunExpress’in bir Boeing 737-800 uçağı, Antalya’da 24 saat içinde özel boyama ile ‘SGE-Express’e dönüştürüldü. Uluslararası düzeyde ilgi çeken uçak, yaz futbolu konsepti altında dört özel uçuş gerçekleştirdi. Finalin ardından Frankfurt’a dönüş sırasında tarihi zafer, uçakta tüm mürettebatla birlikte kutlandı. Ayrıca 2018/2019 Avrupa Ligi sezonu sırasında Eintracht Frankfurt’un Roma, Lizbon ve Milan gibi takımlarla gerçekleştirdiği önemli maçlara da pek çok taraftarı uçurdu.
30 ülkede 90’dan fazla destinasyona uçuş gerçekleştiren, 84 uçaklık filosu ile her yıl 10 milyona yakın yolcu taşıyan şirketin uygun fiyatlı kaliteli uçuşlarına www.SunExpress.com’dan ulaşılabilir.
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