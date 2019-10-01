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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
01.10.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

‘Eğitim olanaklarından yararlanın’

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‘Eğitim olanaklarından yararlanın’

Berlin’de eğitim ataşeliği öncülüğünde Türkçe derslerinin yanı sıra öğrencilere Almanca, İngilizce ve matematik derslerinde takviye veriliyor. Yaklaşık üç yıldır verilen derslere şimdiye kadar binin üzerinde öğrenci katılım sağladı. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Alman makamlarının bilgisi doğrultusunda yapılan derslere ilginin büyük olduğunu belirtirken, daha fazla katılım beklediklerini söyledi. Büyükelçi Aydın, velilere çocuklarının eğitimiyle yakından ilgilenmeleri çağrısı yaptı.

ALMANYA’daki Türk toplumunun ve sivil toplum kuruluşlarının önemli sorunlarından birinin eğitim olduğunu belirten Büyükelçi Aydın, şöyle dedi: “STK temsilcileriyle ne zaman bir araya gelsem, eğitimi konuşurum. Toplumumuzun eğitim sorununu çözmek için STK’lar çalışıyor. Bizler de çalışıyoruz. Almanya’da ataşelikler daha önce boştu. Şimdi üçü hariç tüm başkonsolosluklarda eğitim ataşelikleri çalışıyor. Bu alanda uzman ataşeler atandı. Hepsi yerel makamlarla Türk gençlerinin eğitim kalitesini artırmak ve okullardaki başarılarına katkı sunmak için işbirliği yapıyor. Toplumumuzun bireylerinin daha iyi eğitim almaları bizim amacımız. Bunun için çalışıyoruz. Eğitime büyük önem veriyoruz. Eğitim alanında yatırım yapmak uzun vade gerektiriyor. 6-20 yaş arasında yapılan yatırım önemli. İnsan hayatının 14-15 yılını okul eğitimi alıyor. Bu süre başarılı geçirilmeli. Eğitim alanında yapılan yatırım başarılı olursa, büyük getiri sağlar.”

‘Eğitim olanaklarından yararlanın’

KALİTELİ VE ÜCRETSİZ EĞİTİM
“Almanya’da okullarda kaliteli eğitim sunuluyor ve ücretsiz. Ulaşmak da kolay. Bundan yararlanmak gerekir. Okullarda ayrımcılık ve dışlama yaşandığı bilgisi bize de geliyor. Meslek eğitimi konusunda eksiklikler olduğunu biliyoruz. Yaşanan bu olumsuzluklarla mücadele etmeli. Bu tür olumsuzluklar gençlerin eğitimini aksatmamalı. Onların hevesinin kırılmasına izin verilmemeli. Çok başarılı mühendisler, doktorlar, avukatlar ve mimarlar var. Bunların sayısını artırmalıyız. Biz de bu amaçla takviye dersleri veriyoruz. Alman makamların bilgisi dahilinde Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde eğitim müşavirliği ve STK’ların ortaklığında dersler yapılıyor. Türkçe derslerinin yanı sıra matematik, İngilizce ve Almanca dersleri de takviye olarak işleniyor. Takviye alan öğrencilerin okuldaki notlarının düzeldiğini gözlemliyoruz. Derslerde zorlanan çocuklar bu kurslara katılabilir. Hamburg, Nürnberg ve Karlsruhe’de de eğitim ataşesi atanması için süreç başladı. Yakın zamanda göreve başlamalarını bekliyoruz.”

‘Eğitim olanaklarından yararlanın’

478 GÖREVLİ ÖĞRETMEN VAR
Almanya ile Türkiye arasında varılan anlaşma gereği Türkiye’den gönderilen öğretmenler Türkçe ve Türk Kültürü dersleri veriyor. Berlin, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Mainz, Münih, Nürnberg ve Stuttgart başkonsolosluklarına bağlı toplam 478 görevli öğretmen Türk çocuklarına, velilerin talebi üzerine Türkçe ve Türk Kültürü dersleri veriyor. Yunus Emre Enstitüsü’nde yapılan takviye dersleri ise başkonsolosluğa bağlı öğretmenlerin yanı sıra yerel öğretmenler tarafından da veriliyor.

‘Eğitim olanaklarından yararlanın’

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