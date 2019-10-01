‘Eğitim olanaklarından yararlanın’

ALMANYA’daki Türk toplumunun ve sivil toplum kuruluşlarının önemli sorunlarından birinin eğitim olduğunu belirten Büyükelçi Aydın, şöyle dedi: “STK temsilcileriyle ne zaman bir araya gelsem, eğitimi konuşurum. Toplumumuzun eğitim sorununu çözmek için STK’lar çalışıyor. Bizler de çalışıyoruz. Almanya’da ataşelikler daha önce boştu. Şimdi üçü hariç tüm başkonsolosluklarda eğitim ataşelikleri çalışıyor. Bu alanda uzman ataşeler atandı. Hepsi yerel makamlarla Türk gençlerinin eğitim kalitesini artırmak ve okullardaki başarılarına katkı sunmak için işbirliği yapıyor. Toplumumuzun bireylerinin daha iyi eğitim almaları bizim amacımız. Bunun için çalışıyoruz. Eğitime büyük önem veriyoruz. Eğitim alanında yatırım yapmak uzun vade gerektiriyor. 6-20 yaş arasında yapılan yatırım önemli. İnsan hayatının 14-15 yılını okul eğitimi alıyor. Bu süre başarılı geçirilmeli. Eğitim alanında yapılan yatırım başarılı olursa, büyük getiri sağlar.”





KALİTELİ VE ÜCRETSİZ EĞİTİM

“Almanya’da okullarda kaliteli eğitim sunuluyor ve ücretsiz. Ulaşmak da kolay. Bundan yararlanmak gerekir. Okullarda ayrımcılık ve dışlama yaşandığı bilgisi bize de geliyor. Meslek eğitimi konusunda eksiklikler olduğunu biliyoruz. Yaşanan bu olumsuzluklarla mücadele etmeli. Bu tür olumsuzluklar gençlerin eğitimini aksatmamalı. Onların hevesinin kırılmasına izin verilmemeli. Çok başarılı mühendisler, doktorlar, avukatlar ve mimarlar var. Bunların sayısını artırmalıyız. Biz de bu amaçla takviye dersleri veriyoruz. Alman makamların bilgisi dahilinde Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde eğitim müşavirliği ve STK’ların ortaklığında dersler yapılıyor. Türkçe derslerinin yanı sıra matematik, İngilizce ve Almanca dersleri de takviye olarak işleniyor. Takviye alan öğrencilerin okuldaki notlarının düzeldiğini gözlemliyoruz. Derslerde zorlanan çocuklar bu kurslara katılabilir. Hamburg, Nürnberg ve Karlsruhe’de de eğitim ataşesi atanması için süreç başladı. Yakın zamanda göreve başlamalarını bekliyoruz.”





478 GÖREVLİ ÖĞRETMEN VAR

Almanya ile Türkiye arasında varılan anlaşma gereği Türkiye’den gönderilen öğretmenler Türkçe ve Türk Kültürü dersleri veriyor. Berlin, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Mainz, Münih, Nürnberg ve Stuttgart başkonsolosluklarına bağlı toplam 478 görevli öğretmen Türk çocuklarına, velilerin talebi üzerine Türkçe ve Türk Kültürü dersleri veriyor. Yunus Emre Enstitüsü’nde yapılan takviye dersleri ise başkonsolosluğa bağlı öğretmenlerin yanı sıra yerel öğretmenler tarafından da veriliyor.