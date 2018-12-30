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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Fotoğraf: Arşiv
30.12.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Efsane geri döndü

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Efsane geri döndü

2013 yılında 26 sene çalıştırdığı Manchester United’dan ayrılan, Mayıs ayında beyin kanaması geçiren efsane menacer Sir Alex Ferguson, yeşil sahalara geri döndü! Ferguson, Manchester United’ın yeni hocası Solskjaer’e akıl hocalığı yapacak.

2012-2013 sezonunun sonunda 26 yıl boyunca teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere Premier Lig devi Manchester United’dan ayrılan ve emekli olan Sir Alex Ferguson, yuvasına geri dönüyor.

İngiliz basının önde gelen gazetelerinden Daily Mail’in haberine göre, Mayıs ayında beyin kanaması geçiren İskoç menacer, Kırmızı Şeytanlar’ın yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer’e akıl hocalığı yapacak.

Ferguson, ayrıca Solskjaer’e yapacağı yardımların yanı sıra, kulüp içerisinde de aktif rol alacak.

Ferguson, resmi olarak yuvasına geri dönüş yapmasa da şimdiden Solskjaer ile sürekli iletişim halinde. ‘Sir’ lakaplı efsane futbol adamı, bugün ligde oynayacakları Bournemouth mücadelesi için Norveç’li hoca ile karşılaşmanın analizini yapıyor.

Bu doğrultuda Solskjaer’in, bu kapışmada orta sahada görev yapan Fellaini’ye sol, Paul Pogba’ya ise sağ kanatta formayı teslim edebileceği bildirildi.

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