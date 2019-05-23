DTI’nin Alman anayasasının 70. yılı kutlamaları iftarla bitti
Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI), Alman Anayasası’nın kabul edilişinin 70. yılını Mannheim Kunsthalle’de düzenledikleri geniş çaplı etkinlikler serisiyle kutladı.
ALMANYA’nın Mannheim ve Ren-Neckar Metropol Bölgesi başta olmak üzere eğitim ve katılım, iletişim ağı, bölgesel araştırma projeleri, göç ve uyum danışmanlığı alanlarında faaliyetler yürüten Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü’nün Mannheim Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘eğitim, katılım ve demokrasi’ başlıklı geleneksel etkinlikler serisi, bu yıl özel bir boyut kazandı. DTI, nazi rejimi sonrası, 2. Dünya Savaşı’nın küllerinden demokratik, özgürlükçü ve çoğulcu Almanya’nın doğumuna vesile olan Alman Anayasası’nın 70. yıl dönümünü, Kunsthalle Mannheim’da özel konukların yanı sıra Trio Divan ve Avrupa Oda Korosu eşliğinde (Chamber Choir of Europe) müzikal bir programla kutladı.KONSER VE İFTAR
Baden-Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann himayesinde düzenlenen kutlama, Mannheim’dan 10’un üzerinde okul ve 350 öğrenciye yönelik programla başladı. Daha sonra Mannheim Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz ve Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat Arslan’ın konuşmalarının ardından Prof. Dr. Heribert Prantl’ın Anayasa Günü konuşması konuklara okundu.
DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan (SUNTAT) iş, eğitim ve uyumun Almanya’da önemli hedefler olduğuna değindi ve “İş, gelir demek ve maddi özgürlüğü güvence altına alır. Eğitim, kendine güven demek ve manevi özgürlüğü güvence altına alır. Uyum, birlikte büyümek demek ve siyasi özgürlüğü güvence altına alır” dedi.
Mannheim’da farklı kültürlerin barışçıl biçimde bir arada yaşamasına sanatsal bir vurgu niteliğinde olan Trio Divan ve Avrupa Oda Korosu’nun verdiği konserlerin ardından program Jungbusch Halle’de gerçekleşen geleneksel iftar davetiyle son buldu.
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