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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
MANNHEIM
23.05.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

DTI’nin Alman anayasasının 70. yılı kutlamaları iftarla bitti

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DTI’nin Alman anayasasının 70. yılı kutlamaları iftarla bitti

Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI), Alman Anayasası’nın kabul edilişinin 70. yılını Mannheim Kunsthalle’de düzenledikleri geniş çaplı etkinlikler serisiyle kutladı.

ALMANYA’nın Mannheim ve Ren-Neckar Metropol Bölgesi başta olmak üzere eğitim ve katılım, iletişim ağı, bölgesel araştırma projeleri, göç ve uyum danışmanlığı alanlarında faaliyetler yürüten Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü’nün Mannheim Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘eğitim, katılım ve demokrasi’ başlıklı geleneksel etkinlikler serisi, bu yıl özel bir boyut kazandı. DTI, nazi rejimi sonrası, 2. Dünya Savaşı’nın küllerinden demokratik, özgürlükçü ve çoğulcu Almanya’nın doğumuna vesile olan Alman Anayasası’nın 70. yıl dönümünü, Kunsthalle Mannheim’da özel konukların yanı sıra Trio Divan ve Avrupa Oda Korosu eşliğinde (Chamber Choir of Europe) müzikal bir programla kutladı.

DTI’nin Alman anayasasının 70. yılı kutlamaları iftarla bitti
KONSER VE İFTAR
Baden-Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann himayesinde düzenlenen kutlama, Mannheim’dan 10’un üzerinde okul ve 350 öğrenciye yönelik programla başladı. Daha sonra Mannheim Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz ve Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat Arslan’ın konuşmalarının ardından Prof. Dr. Heribert Prantl’ın Anayasa Günü konuşması konuklara okundu.
DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan (SUNTAT) iş, eğitim ve uyumun Almanya’da önemli hedefler olduğuna değindi ve “İş, gelir demek ve maddi özgürlüğü güvence altına alır. Eğitim, kendine güven demek ve manevi özgürlüğü güvence altına alır. Uyum, birlikte büyümek demek ve siyasi özgürlüğü güvence altına alır” dedi.
DTI’nin Alman anayasasının 70. yılı kutlamaları iftarla bitti

Mannheim’da farklı kültürlerin barışçıl biçimde bir arada yaşamasına sanatsal bir vurgu niteliğinde olan Trio Divan ve Avrupa Oda Korosu’nun verdiği konserlerin ardından program Jungbusch Halle’de gerçekleşen geleneksel iftar davetiyle son buldu.
DTI’nin Alman anayasasının 70. yılı kutlamaları iftarla bitti

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