Dortmund’u Sancho sırtladı
Almanya Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund, Mainz engelini Jadon Sancho ile geçti: 2-1. Alınan sonuçla sarı siyahlılar şampiyonluk mücadelesini son haftalara kadar taşıyacağını gösterdi. Ligin alt sıralarında yer alan takımlar haftayı yine kayıpla kapattı. Düşme hattında yer alan üç takımdan hiç biri galip gelemedi.
BUNDESLIGA'da 2018-2019 Sezonun bitimine beş hafta kala ne şampiyon ne de düşecek takımlar belli. Şampiyonluk için B. Münih ile Dortmund kıyasıya mücadele veriyor. Geçen hafta B. Münih'e farklı yenilerek ağır bir yara alan Dortmund, sahasında Mainz'ı yenerek yarışta kopmadığını gösterdi. Dortmund üç puanı Mainz'ı 2-1 yenerek aldı. Puanını da 66 yaptı. Sarı siyahların her iki golünü de Sancho attı. Kaleci Burki özellikle maçın son anlarında yaptığı kurtarışlarla takımın galibiyetinde önemli rol oynadı.
RB LEİPZİG ÖNEMLİ ÜÇ PUAN
Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir yerde sezonu tamamlamayı hedefleyen RB Leipzig, Wolfsburg'u ağırladı. Maçı 2-0 kazanan RB Leipzig, önemli üç puan aldı. Böylece hem Dortmund ve B. Münih ile arasındaki puan farkının açılmasını önledi, hem de altındaki takımların kendisine yaklaşmasını engelledi. RB Leipzig'in gollerini Kampl ve Werner attı. Nuri Şahin'in formasını giydiği W. Bremen de haftayı üç puanla kapattı. 42 bin 100 biletli seyircinin izlediği karşılaşmada 2-0 öne geçen Werder Bremen, uzatma dakikalarında Freiburg'un golüne engel olamayınca karşılaşmayı 2-1 kazandı. Bu sonuçla yeşil beyazlılar puanlarını 46'ya çıkardı.
HANNOVER YİNE KAYIP
Ligde son sırada yer alan Hannover, Nürnberg ve Stuttgart'tan hiç biri galip gelemedi. Hannover ile Stuttgart yenilirken, Nürnberg berabere kaldı. Sonuncu sırada bulunan Hannover, sahasında M'gladbach'a 1-0 yenildi. Hannover 14 puanla son sırada kaldı. 17. sıradaki Nürnberg ise Schalke ile 1-1 berabere kalarak iki puan kaybetti. Nürnberg'in 18 puanı bulunuyor. Ozan Kabak'ın ilk 11'de oynadığı maçta Stuttgart, sahasında hayal kırklığı yarattı. Leverkusen karşısında etkili olamayan Stuttgart, penaltıdan yediği golle 1-0 yenildi. Leverkusen'e üç puanı getiren golü Havertz attı.
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