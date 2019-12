‘Dönüm noktası’ sözünü kabul edemiyorum

ENVER Şimşek’in ailesini temsilen NSU davasına müdahil avukat olarak katılan Seda Başay Yıldız, cinayetlerin tam olarak aydınlatılmadığını, verilen sözlerin de tutulmadığını söyledi. ‘NSU 2.0’ imzalı mektupların sadece kendisini değil, ailesini, çocuklarını da tehdit ettiğini, bu yüzden suç duyurusunda bulunduğunu belirten Seda Başay Yıldız, yürütülen soruşturmaya güven duyduğunu söyledi. Frankfurter Rundschau gazetesinin sorularını yanıtlayan Yıldız, soruşturma kapsamında açığa alınan şüpheli polis memurları hakkında şöyle konuştu: “Bu konunun aydınlanması için her şeyin denendiğine dair güvenim var. Bir sonuç alınır mı, o ayrı konu. Bir hukuk devletinde bu böyledir. Bir konuyu kanıtlayamazsanız, soruşturmanın durdurulması gerekebilir. Her şeyin denendiğini bilmek benim için yeterli. Ayrıca her zanlının susma hakkı vardır. Bu bizim hukuk devletimizin temel direklerinden biridir. Tabii öte yandan anayasa üzerine yemin eden bir kişinin soruşturmanın aydınlanmasına yardım etmemesi vicdani bir şey midir? O ayrı bir konu. Özellikle hukuk ve düzeni korumak üzere yemin eden polis memurları söz konusu olunca konu daha da çarpıcı oluyor. Soruşturma sıkı bir şekilde yürütülmeli. Bu kişilerin bundan sonra polis olarak çalışmamasını umuyorum.





‘BU SÖZLER BENİ ÇOK SARSTI’

“Kişisel olarak kimseden, özellikle de kendisini anonim mesajların arkasına saklayanlardan hiçbir korkum yok. NSU davasının başından beri tehdit ve hakaretlerle karşılaştım ve bunlara karşı profesyonel bir tavır geliştirdim. Bu konunun ciddiye alınması için daha nelerin olması gerekiyordu diye soruyorum kendi kendime. Şimdi bir politikacı öldürüldü (Kassel Valisi Walter Lübcke) ve ortalık karıştı, bir ‘dönüm noktası’ndan söz ediliyor. Bunu kabul edemiyorum. İçişleri Bakanı Peter Beuth’un bu sözleri Şimşek Ailesi’ne bir tokat gibi geliyor. Bir ‘dönüm noktası’ndan söz etmek için mutlaka bir ‘bio Alman’ politikacının mı ölmesi gerekiyor. Bu sözler beni çok sarstı. Aşırı sağcılar tarafından ondan önce de insanlar öldürülmüştü.”

Almanya’da aşırı sağ terör tehlikesiyle mücadelenin yeterli olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken, NSU cinayetlerinin yeterince aydınlatılmadığına ve bu konuda politikacılar tarafından verilen sözlerin tutulmadığına ilişkin eleştirilerini yineleyen Seda Başay Yıldız, Lübcke cinayetiyle ilgili soruşturmada ortaya atılan bazı isimlerin NSU davasında da geçtiğini hatırlattı.