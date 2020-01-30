MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriDoktorlar yetişmese 5 bebek de ölecekti!
GeriAvrupa Doktorlar yetişmese 5 bebek de ölecekti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 30.01.2020 - 12:23,Son Güncelleme:/

Doktorlar yetişmese 5 bebek de ölecekti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doktorlar yetişmese 5 bebek de ölecekti!

Almanya’nın Ulm kenti, üniversite hastanesinde görevli bir hemşirenin yaptıklarıyla sarsıldı. Adı açıklanmayan hemşire, prematüre 5 bebeği öldürmeye kalkışmakla suçlanıyor.

KENTTEKİ üniversite kliniğinde aynı anda beş prematüre bebeğin nefes alma zorluğu çekmesi üzerine yönetim inceleme başlattı. Yapılan incelemede bir hemşirenin gerekli olmadığı halde bebeklere morfin verdiği belirlendi. Doktorların erken müdahalesi sayesinde bebeklerin ölmesi önlenirken, hastane yönetimi, 20 Aralık’ta hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine soruşturma başlatan savcı, hastanede anne sütünün verilmesi için kullanılan şırıngalarda morfinin bulunduğunu belirledi.

Doktorlar yetişmese 5 bebek de ölecekti

Savcı, beş bebeği öldürmeye kalkışmaktan hemşire hakkında tutuklama talebinde bulundu. Hastanenin Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Udo Kaisers, yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Çok üzgünüm. Böylesi bir olayın yaşanması bizi derinden etkiledi. Özellikle ailelerden ve bebeklerden yaşanan bu kötü olaydan dolayı özür dilerim” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle