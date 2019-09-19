Doktorlar bile şaşırdı! Ameliyattan sonra 98 kiloya düştü
Muğla’nın Marmaris ilçesine tatile giden 20 yaşındaki İngiliz turist Louise Catherine Jones, karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Ameliyat edilen Jones’un yumurtalıklarından, 10 kilo ağırlığında kist çıkarıldı. Catherine Jones, operasyon sonrası 108 kilodan 98’e düştü.
İNGİLTERE’den anneannesiyle birlikte Marmaris’e tatile giden Jordanna Louise Catherine Jones, şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan muayenenin ardından Jones’un yumurtalıklarında ve karnında yoğun kist tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emrah Ergun tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, hastanın yumurtalıklarından 10 kilo ağırlığında kist çıkarıldı.
Hastanın sağlığının iyi olduğunu belirten Dr. Ergun, şunları söyledi: “Bu yoğun kitle, akciğerlere baskı yapıyordu ve sağ akciğer fonksiyonları neredeyse 3’te 1’e gerilemişti. Yumurtalıklardaki 50 santimetre uzunluğunda 10 kilogram ağırlığında büyük kitleyi çıkardık. Bu genç yaşta böylesi bir kist nadir rastlanan ve açıkçası şaşkınlık verici bir vaka.”
Ameliyattan önce 108 kilo olan Jordanna Louise Catherine Jones, operasyon sonrası 98’e düştü. Hayatının kurtulması nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen Jones, operasyonu gerçekleştiren doktora ve ekibine teşekkür etti.
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