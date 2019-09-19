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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Cavit AKGÜN / DHA
19.09.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Doktorlar bile şaşırdı! Ameliyattan sonra 98 kiloya düştü

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Doktorlar bile şaşırdı! Ameliyattan sonra 98 kiloya düştü

Muğla’nın Marmaris ilçesine tatile giden 20 yaşındaki İngiliz turist Louise Catherine Jones, karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Ameliyat edilen Jones’un yumurtalıklarından, 10 kilo ağırlığında kist çıkarıldı. Catherine Jones, operasyon sonrası 108 kilodan 98’e düştü.

İNGİLTERE’den anneannesiyle birlikte Marmaris’e tatile giden Jordanna Louise Catherine Jones, şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan muayenenin ardından Jones’un yumurtalıklarında ve karnında yoğun kist tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emrah Ergun tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, hastanın yumurtalıklarından 10 kilo ağırlığında kist çıkarıldı.

Doktorlar bile şaşırdı Ameliyattan sonra 98 kiloya düştü

Hastanın sağlığının iyi olduğunu belirten Dr. Ergun, şunları söyledi: “Bu yoğun kitle, akciğerlere baskı yapıyordu ve sağ akciğer fonksiyonları neredeyse 3’te 1’e gerilemişti. Yumurtalıklardaki 50 santimetre uzunluğunda 10 kilogram ağırlığında büyük kitleyi çıkardık. Bu genç yaşta böylesi bir kist nadir rastlanan ve açıkçası şaşkınlık verici bir vaka.”

Doktorlar bile şaşırdı Ameliyattan sonra 98 kiloya düştü

Ameliyattan önce 108 kilo olan Jordanna Louise Catherine Jones, operasyon sonrası 98’e düştü. Hayatının kurtulması nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen Jones, operasyonu gerçekleştiren doktora ve ekibine teşekkür etti.

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