Bundesliga'da dev maç
Bundesliga'da lider RB Leipzig, cumartesi lig ikincisi B. Münih ile oynayacak. İki takımın mücadelesi kadar golcüleri Lewandowski ile Timo Werner'in performansı da merak konusu. Haftanın diğer önemli maçında Dortmund sahasında ezeli rakibi Leverkusen ile karşı karşıya geliyor. Ligin dibinde yer alan Mainz ile Hertha Berlin cumartesi oynayacaklar.
MİLLİ maçlar nedeniyle bir hafta ara verilen Bundesliga'da dördüncü hafta karşılaşmaları oynanacak. Haftanın açılış maçında Düsseldorf ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor. Düsseldorf'ta oynanacak maç yarın akşam saat 20.30'da start alıyor. Düsseldorf'ta milli futbolcular Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor. Wolfsburg'da ise son haftalarda forma giyemeyen Yunus Mallı maç kadrosunda yer alacak.
Haftanın en önemli maçında lig lideri RB Leipzig ligi ikincisi Bayern Münrih'i ağırlıyor. Geride kalan üç maçı da kazan tek takım olan RB Leipzig'in Bayern Münih karşısındaki en büyük silahı golcüsü Timo Werner. Bayern Münih de rakibini Polonyalı golcüsü Lewandowski ile devirme hesapları yapıyor. Hem Werner hem de Lewandowski attıkları gollerle formlarının zirvesindeler. Lewandoski sezonun ilk üç haftasında 6 kez rakip fileleri havalandırırken, Werner, üç karşılaşmada beş gol attı. Bayern Münih ile RB Leipzig'in alacağı sonuç kadar iki golcüden hangisinin performansıyla takımını zafere taşıyacağı da futbolseverlerin merak ettiği konu. İki takımın maçı cumartesi saat 18.30'da başlayacak.
DORTMUND İLE LEVERKUSEN KAPIŞMASI
Haftanın bir diğer önemli maçında Dortmund ile Leverkusen kapışacak. Dortmund kentinde oynanacak maç cumartesi günü saat 15.30'da başlıyor. Dortmund'un karşılaşmadaki kozları Reus, Alcacer ve Sancho. Leverkusen bu maçta Kerem Demirbay, Bailey ve genç milli futbolcusu Havertz'e güveniyor. Ligin son sırasında yer alan Mainz'ın konuğu ligde sondan ikinci sırada kendisine yer bulan Hertha. Evsahibi Mainz'ın üç haftada hiç puanı bulunmazken, Hertha'nın ise bir puanı var. Cumartesi günü ayrıca üç karşılaşma daha oynanacak. Pazar günü oynanacak iki maçla dördüncü hafta programı tamamlanacak. Haftanın kapanış maçı Paderborn ile Schalke arasında oynanacak.
Haftanın maç programı şöyle:
CUMA
Düsseldorf - Wolfsburg (20.30)
CUMARTESİ
Dortmund - Leverkusen (15.30)
Mainz - Hertha Berlin (15.30)
Union Berlin - W. Bremen (15.30)
Augsburg - Frankfurt (15.30)
Köln - M'gladbach (15.30)
B. Münih - RB Leipzig (18.30)
PAZAR
Hoffenheim - Freiburg (15.30)
Paderborn - Schalke (18.00)
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