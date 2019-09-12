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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
12.09.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Bundesliga'da dev maç

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Bundesliga'da dev maç

Bundesliga'da lider RB Leipzig, cumartesi lig ikincisi B. Münih ile oynayacak. İki takımın mücadelesi kadar golcüleri Lewandowski ile Timo Werner'in performansı da merak konusu. Haftanın diğer önemli maçında Dortmund sahasında ezeli rakibi Leverkusen ile karşı karşıya geliyor. Ligin dibinde yer alan Mainz ile Hertha Berlin cumartesi oynayacaklar.

MİLLİ maçlar nedeniyle bir hafta ara verilen Bundesliga'da dördüncü hafta karşılaşmaları oynanacak. Haftanın açılış maçında Düsseldorf ile Wolfsburg karşı karşıya geliyor. Düsseldorf'ta oynanacak maç yarın akşam saat 20.30'da start alıyor. Düsseldorf'ta milli futbolcular Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor. Wolfsburg'da ise son haftalarda forma giyemeyen Yunus Mallı maç kadrosunda yer alacak.

Haftanın en önemli maçında lig lideri RB Leipzig ligi ikincisi Bayern Münrih'i ağırlıyor. Geride kalan üç maçı da kazan tek takım olan RB Leipzig'in Bayern Münih karşısındaki en büyük silahı golcüsü Timo Werner. Bayern Münih de rakibini Polonyalı golcüsü Lewandowski ile devirme hesapları yapıyor. Hem Werner hem de Lewandowski attıkları gollerle formlarının zirvesindeler. Lewandoski sezonun ilk üç haftasında 6 kez rakip fileleri havalandırırken, Werner, üç karşılaşmada beş gol attı. Bayern Münih ile RB Leipzig'in alacağı sonuç kadar iki golcüden hangisinin performansıyla takımını zafere taşıyacağı da futbolseverlerin merak ettiği konu. İki takımın maçı cumartesi saat 18.30'da başlayacak.

DORTMUND İLE LEVERKUSEN KAPIŞMASI
Haftanın bir diğer önemli maçında Dortmund ile Leverkusen kapışacak. Dortmund kentinde oynanacak maç cumartesi günü saat 15.30'da başlıyor. Dortmund'un karşılaşmadaki kozları Reus, Alcacer ve Sancho. Leverkusen bu maçta Kerem Demirbay, Bailey ve genç milli futbolcusu Havertz'e güveniyor. Ligin son sırasında yer alan Mainz'ın konuğu ligde sondan ikinci sırada kendisine yer bulan Hertha. Evsahibi Mainz'ın üç haftada hiç puanı bulunmazken, Hertha'nın ise bir puanı var. Cumartesi günü ayrıca üç karşılaşma daha oynanacak. Pazar günü oynanacak iki maçla dördüncü hafta programı tamamlanacak. Haftanın kapanış maçı Paderborn ile Schalke arasında oynanacak.

Haftanın maç programı şöyle:

CUMA
Düsseldorf - Wolfsburg (20.30)

CUMARTESİ
Dortmund - Leverkusen (15.30)
Mainz - Hertha Berlin (15.30)
Union Berlin - W. Bremen (15.30)
Augsburg - Frankfurt (15.30)
Köln - M'gladbach (15.30)
B. Münih - RB Leipzig (18.30)

PAZAR
Hoffenheim - Freiburg (15.30)
Paderborn - Schalke (18.00)

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