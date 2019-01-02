Gemi seferleri iptal edildi, kayak merkezleri kapatıldı; Fırtına alarmı!
Baltık Denizi’nde meydana gelen kasırga ve yoğun kar nedeniyle İsveç’te fırtına alarmı verildi. Gemi seferlerinin iptal edildiği, kayak merkezlerinin kapatıldığı ülkede halka mecbur kalmadıkça araç kullanmama çağrısı yapıldı.
BALTIK Denizi’nde devam eden fırtına ve kar yağışı nedeniyle İsveç Meteoroloji İdaresi 2 gün önce ülke çapında fırtına uyarısında bulunmuştu. Baltık Denizi’nde bütün gemi seferleri iptal edilerek kar sporları merkezlerinde bütün telesiyejler kapatılmış, bütün vasıtalar güneyde İsveç’i Danimarka’ya bağlayan Öresund köprüsüne gitmeleri için uyarılmıştı.
TRAFİK SAVUNMASIZ KALACAK
İsveç Ulaştırma İdaresi Basın Sözcüsü Bengt Olsson dün yaptığı açıklamada, “Kasırga başkent Stockholm ve yakın şehirlerden Uppsala’yı da şiddetle etkileyecek. Bu gece ve yarın sabah araba kullanma zorunda değilseniz yarın öğleyi beklemeniz çok iyi olacak. Önümüzdeki iki üç gün İsveç karayolu trafiği çok zor olacak. Rosland sahili ve Godland bölgesinin trafiği savunmasız kalacağını zannediyorum. Uzun yola çıkmak isteyenlerin beklemelerini tavsiye ediyorum” dedi.
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