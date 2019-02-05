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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Facebook
05.02.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Dev maçta bir ilk: Ponpon erkekler!

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Dev maçta bir ilk: Ponpon erkekler!

Tüm dünyanın heyecanla izlediği Super Bowl'da bu yıl bir ilk yaşandı. Dev maçta ponpon kızlarla birlikte bu yıl ponpon erkekler da dans etti. 300 aday arasından seçilen Napoleon Jinnies ve Quinton Peron sosyal medyada da geceye damga vurdu.

NFL’de sezon dünyanın gözlerini çevirdiği Super Bowl ile sona erdi. New England Patriots, Los Angeles Rams’i 13-3’lük skorla mağlup ederek tarihinde 6. kez şampiyonluğa ulaşırken devre arası şovu, ve Super Bowl’a özel reklamlarla birlikte saha dışında dikkat çeken diğer detay da ‘ponpon erkekler’ oldu!

Bu yıl dev organizasyonda bir ilk yaşanırken klasik dans eğitimleri olan Napoleon Jinnies ve Quinton Peron, sezon başında yapılan seçmelerde 300 aday arasından bu ekibe seçildi. CBS televizyonuna açıklamalarda bulunan Jinnies, “Eğlence dünyası herkese açık. Ve yaptığın işi iyi yapıyorsan neden burada olmayasın” dedi. Peron ise seçmelere başvurma cesaretinin bir basketbol maçında ‘ponpon kızların’ sahaya çıktığı anda geldiğini belirtti ve kendi kendine “Ben neden yapamayayım?” dediğini söyledi. Peron, ilk dansını ise “masal gibi” diyerek anlattı.

Dev maçta bir ilk: Ponpon erkekler

‘Ponpon erkeklerin’ ilk kez sahaya çıkacakları haberleri sonrası sosyal medyada olumsuz yorumlar da yapılırken BBC’nin ulaştığı taraftarlar, bu gelişmeyi ya desteklediklerini ya da çekimser olduklarını söyleyerek değerlendirdiler. Son 4 yılda takımın oynadığı tüm maçları izleyen Steven Leslie, “Bu adamlar harikalar. Tüm sezon öyleydiler. Öyle tepki vermek gibi saçma şeyler yaşanmadı. Herkes onları sahiplendi. Zaten 2019 yılındayız, bunun zamanı gelmişti” dedi. Napoleon ve Quinton’ın Super Bowl’da sahaya çıkan ilk “ponpon erkekler” olmaları sonrası gelecek yıl daha fazla sayıda erkeğin onların yolundan gitmek için başvuruda bulunması bekleniyor.

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