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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
03.10.2018 - 15:55, Son Güncelleme:

Dev ‘intihar’ projesinin sonuçları açıklanıyor

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Dev ‘intihar’ projesinin sonuçları açıklanıyor

İngiltere’de yaşayan Türkiye kökenli toplumdaki intihar vakalarıyla ilgili, cinsiyet, utanç ve tabularla ilgili alışılmışın dışında düşünmeyi teşvik edecek dev projenin sonuçları 13 Ekim’de açıklanıyor. İntihar konusunun işleneceği film, panel, sergi ve çalışma atölyeleri ‘Hayat Boyu Öğrenim Merkezi’nde halka duyurulacak.

LONDRA merkezli İngiltere Kadın Platformu’nun (IKP), Türkiye kökenli toplumda ‘intihar’ ve ‘yardım almakla’ ilgili ‘Moments-Anlar’ projesinin sonucu 13 Ekim Cumartesi günü
‘Lifetime Learning Charity - Hayat Boyu Öğrenim Vakfı’ merkezinde açıklanacak.
Platform kurucusu ve direktörü Nilgün Yıldırım çalışmanın, İngiltere’deki Türk, Kürt ve Kıbrıs diasporasında intiharlarla ilgili cinsiyet ve kültürel sorunlara ışık tutacağını söyledi. Çalışmanın sonuçları, intihar konulu film, panel, sergi ve çalışma atölyeleri ile geniş şekilde ele alınacak ve toplanan veriler halka açıklanacak.

Dev ‘intihar’ projesinin sonuçları açıklanıyor
Psikiyatrist Dr. Aynil Yenel, Nilgün Yıldırım, Klinik Psikolog Özlem Eylem ve Klinik Psikolog Deniz Şarlak (soldan sağa).

UTANÇ VE TABULAR
Mind in Society Merkezi Erken Kariyer Araştırma Merkezi tarafından finans edilen ‘Anlar’ projesi İngiltere Kadın Platformu Başkanı Nilgün Yıldırım ve Queen Mary Üniversitesi Araştırmacısı Özlem Eylem tarafından koordine ediliyor.
Etkinlikle katılımcıları intiharla ilgili utanç ve tabularla ilgili alışılmışın dışında düşünmeye teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Yıldırım, konularında uzman doktorlar Deniz Şarlak, Aynil Yenel, Kristoffer Halvorsrud’un konuşmalarıyla geniş bilgi vereceklerini belirtti.
Yıldırım, projeye destek veren Mind, Lifetime Learning, Hercules Site Services Ltd, Moment, WPUK, Yrosho, Kadınsal Hareketler Bunlar kurumlarına da teşekkür etti.
İngilizce etkinlikle ilgili bilgi infomoments18@gmail.com adresinden alınabilecek.

Dev ‘intihar’ projesinin sonuçları açıklanıyor

Proje yöneticilerinden Özlem Eylem (solda) ve İngiltere Kadın Platformu Direktörü Nilgün Yıldırım.

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