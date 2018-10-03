Dev ‘intihar’ projesinin sonuçları açıklanıyor
İngiltere’de yaşayan Türkiye kökenli toplumdaki intihar vakalarıyla ilgili, cinsiyet, utanç ve tabularla ilgili alışılmışın dışında düşünmeyi teşvik edecek dev projenin sonuçları 13 Ekim’de açıklanıyor. İntihar konusunun işleneceği film, panel, sergi ve çalışma atölyeleri ‘Hayat Boyu Öğrenim Merkezi’nde halka duyurulacak.
LONDRA merkezli İngiltere Kadın Platformu’nun (IKP), Türkiye kökenli toplumda ‘intihar’ ve ‘yardım almakla’ ilgili ‘Moments-Anlar’ projesinin sonucu 13 Ekim Cumartesi günü
‘Lifetime Learning Charity - Hayat Boyu Öğrenim Vakfı’ merkezinde açıklanacak.
Platform kurucusu ve direktörü Nilgün Yıldırım çalışmanın, İngiltere’deki Türk, Kürt ve Kıbrıs diasporasında intiharlarla ilgili cinsiyet ve kültürel sorunlara ışık tutacağını söyledi. Çalışmanın sonuçları, intihar konulu film, panel, sergi ve çalışma atölyeleri ile geniş şekilde ele alınacak ve toplanan veriler halka açıklanacak.
Psikiyatrist Dr. Aynil Yenel, Nilgün Yıldırım, Klinik Psikolog Özlem Eylem ve Klinik Psikolog Deniz Şarlak (soldan sağa).
UTANÇ VE TABULAR
Mind in Society Merkezi Erken Kariyer Araştırma Merkezi tarafından finans edilen ‘Anlar’ projesi İngiltere Kadın Platformu Başkanı Nilgün Yıldırım ve Queen Mary Üniversitesi Araştırmacısı Özlem Eylem tarafından koordine ediliyor.
Etkinlikle katılımcıları intiharla ilgili utanç ve tabularla ilgili alışılmışın dışında düşünmeye teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Yıldırım, konularında uzman doktorlar Deniz Şarlak, Aynil Yenel, Kristoffer Halvorsrud’un konuşmalarıyla geniş bilgi vereceklerini belirtti.
Yıldırım, projeye destek veren Mind, Lifetime Learning, Hercules Site Services Ltd, Moment, WPUK, Yrosho, Kadınsal Hareketler Bunlar kurumlarına da teşekkür etti.
İngilizce etkinlikle ilgili bilgi infomoments18@gmail.com adresinden alınabilecek.
Proje yöneticilerinden Özlem Eylem (solda) ve İngiltere Kadın Platformu Direktörü Nilgün Yıldırım.
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