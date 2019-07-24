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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
24.07.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Deutche Bank’ın zararı çok büyük: 3.15 milyar Euro

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Deutche Bank’ın zararı çok büyük: 3.15 milyar Euro

Krizden çıkış yolları arayan Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank bu yılın ikinci çeyreğinde 3.15 milyar Euro zarar etti. Zararın beklenenin üzerinde çıkmasının nedeni ise yeniden yapılanmanın getirdiği yük olarak gösteriliyor.

GEÇEN yıl 401 milyon Euro kazanç elde eden banka, bu yılın ikinci çeyreğini 3.15 milyar Euro zararla kapattı. Zararın beklenenin çok üzerinde olmasına neden olarak yeniden yapılanmanın getirdiği mali yük gösterildi. Banka, çalışan sayısını yaklaşık 18 bin azaltmak istiyor. 2.8 milyar Euro zarar bekleyen banka, 3.4 milyar Euro yeniden yapılanma masrafının büyük bölümünü ikinci çeyrekte karşıladı. Bu nedenle zararın beklenenden daha yüksek çıktığı kaydedildi.

KAR BEKLENTİSİ
Bankanın yönetim kurulu Başkanı Christian Sewing, “Yeniden yapılandırma masraflarının büyük bölümünü ikinci çeyrekte karşıladık. Bu yük olmasaydı banka kara geçebilirdi” dedi. Sewing köklü bir yeniden yapılanma çerçevesinde çok riskli yatırım bankacılığını küçültmek istiyor. Ayrıca köklü yapılanmada 2022 yılına kadar dünya çapında çalışanların sayısı 18 bin civarında azaltılarak, 74 bine düşürülmesi hedefleniyor.

 

 

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