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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
16.07.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Demokrasi nasıl korunur gelip bizden öğrensinler

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Demokrasi nasıl korunur gelip bizden öğrensinler

Türkiye’nin Bern Büyükelçiliği ile Cenevre ve Zürih başkonsolosluklarında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

İSVİÇRE’nin başkenti Bern’de Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı’nın ev sahipliğinde büyükelçilik bahçesinde düzenlenen programa, yabancı misyon şefleri, İsviçre’deki Türk sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Büyükelçi Saygılı, burada yaptığı konuşmada, “Dünya demokrasi tarihinde böyle bir olay yok. Yani insanların demokrasiye sahip çıkmak için sokağa çıktığı, tanka karşı silahsız karşı koyduğu, vücudunu siper ettiği böyle bir olay yok. Dolayısıyla bize demokrasi dersi vermek isteyenler öncelikle o gece demokrasi nasıl korunur onu bizden öğrenseler bence çok iyi olur” dedi.

Demokrasi nasıl korunur gelip bizden öğrensinler

Başta İsviçre olmak üzere, Avrupa ve dünyada 15 Temmuz darbe girişiminin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapıldığı konusunda artık bir tereddüt kalmadığını vurgulayan Saygılı, dünyada FETÖ okullarının tek tek kapandığını söyledi.
Büyükelçi Saygılı, İsviçre genelindeki Türk camilerinde 251 şehit için 251 hatim indirildiğini ve mevlit okutulduğunu aktardı.
Konuşmanın ardından davetliler, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların yer aldığı Büyükelçilik rezidansındaki sergiyi gezdi.

Demokrasi nasıl korunur gelip bizden öğrensinler

BENZERİNE DAHA ÖNCE RASTLANMADI
Cenevre Başkonsolosluğunca, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Nezdinde Daimi Temsilciliği Resmi Konutu’nda düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Pakistan’ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Amil, KKTC Cenevre Temsilcisi Büyükelçi Ayda Soylu ile Türk ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda kişi katıldı.
Programda konuşan Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, “15 Temmuz 2016, yalnızca bir darbe girişiminin önlendiği bir tarih olmanın çok ötesinde milletimizin demokrasisine en üst düzeyde sahip çıktığı bir milattır” dedi.
Uyanık, Türk milletinin 15 Temmuz’da, birlik ve beraberlikten alınan kudretin her türlü tank, tüfek ve silahtan daha güçlü olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
“Daha önce eşine rastlanmamış ölçüde küresel bağlantıları bulunan, hiçbir ahlaki ve hukuki sınır tanımayan FETÖ terör örgütünün, faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de siyasi nüfuz ve ekonomik güç elde etme çabasıyla yapılandığı herkesçe bilinmektedir. Bu terör örgütü, yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından ulusal güvenlik tehdidi oluşturmaktadır.”
Başkonsolos Uyanık’ın yaptığı konuşmanın ardından resmi konutun bahçesine 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi. Katılımcılar ayrıca 15 Temmuz ile ilgili fotoğraf sergisini gezdi.

Demokrasi nasıl korunur gelip bizden öğrensinler

‘DÜNYAYA ÖRNEK OLDULAR’
Zürih Başkonsolosluğu’nda düzenlenen anma toplantısında konuşan Başkonsolos Asiye Nurcan İpekçi de FETÖ’nün demokratik ve parlamenter sisteme dayalı anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe teşebbüsünün alışagelmiş bir askeri darbe teşebbüsü olmadığına işaret etti ve şöyle dedi:
“Türkiye Cumhuriyeti tarihinin eşi görülmemiş boyutta bir terör saldırısıydı. 15 Temmuz, demokrasi tarihimizde en önemli günlerden biri ve o gün her kesimden vatandaşımız demokrasiye sahip çıkıp, hain darbe girişimine karşı koydu. Umarım böyle bir gün bir daha yaşanmayacaktır. O gün vatandaşlarımız halkın iradesinin egemenliğinin her şeyin üstünde olduğunu göstermiş ve bu anlamda da dünyaya örnek teşkil etmiştir.”

İSVİÇRE TÜRK TOPLUMU DA AÇIKLAMA YAPTI
İsviçre Türk Toplumunca yapılan yazılı açıklamada da “Türkiye’ye demokrasi dışı yöntemlerle müdahale çabalarına kararlılıkla karşı çıkmaya devam edeceğimizi ve şehitlerimizin hatıralarını gelecek nesillere aktaracağımızı bir kez daha vurguluyoruz.” ifadesi kullanıldı.

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