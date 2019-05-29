Değeri 5 milyon lira! Kapıkule’de yakalandı
Kapıkule Sınır Kapısı’nda polis ekipleri, Bulgaristan’dan ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir araç içerisinde yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan, 3 bin 720 adet kaçak cep telefonu ve bin 750 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirdi.
EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı’nda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan kaçak cep telefonu ve aksesuarı vurgununa polis geçit vermedi. Bulgaristan’dan Kapıkule Sınır Kapısı’na giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir araç, şüphe üzerine Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince durduruldu. Söz konusu araçta yapılan aramada, 3 bin 720 adet kaçak cep telefonu ve bin 750 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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