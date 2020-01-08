DEAŞ’ın parçaladığı Ezidi aile 5 yıl sonra Berlin’de birleşti

IRAK’ın Musul iline bağlı Şengal ilçesi, Girzerik köyünde yaşayan ve inşaatlarda sıvacılık yaparak ailesini geçindiren 49 yaşındaki Berekat Omar’ın hayatı, 3 Ağustos 2014’te DEAŞ’ın köylerine saldırmasıyla altüst oldu. Berekat ve eşi Naem, çocuklarını DEAŞ’tan kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kaldı. DW Türkçe’ye yaşadıklarını anlatan Naem Omar, yürüyerek Şengal Dağı’na çıktıklarında, bir adım sonrasını kestiremediklerini ve sadece kutsal saydıkları Şengal Dağı’nın kendilerini koruyacağına inandıklarını söyledi. Şengal Dağı’nda aç ve susuz halde yedi gün geçirdiklerini anlattı. 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Bu sırada iki yaşındaki çocukları hastalanarak, hayatını kaybetti. Zaten hasta olan Berekat Omar, durumu kötüleşince eşinden ve çocuklarından Suriye’ye gitmelerini istedi. Anne Naem, çocuğunu alarak Türkiye’ye geçmiş. Türkiye’de değişik kamplarda kalan Naem ve çocukları en son Mardin’in Midyat ilçesine gönderilmiş. Baba Berekat Omar ise bu arada bir yolunu bularak Almanya’ya geldi. Geldiği günden beri çocuklarıyla buluşmak için uğraştığını anlatan baba, 5 yılın sonunda prosedürleri tamamlamayı başardı. 2014’te DEAŞ’ın parçaladığı aile, 5 yıl sonra bazı sivil toplum örgütleri ve Almanya hükümetinin desteğiyle Berlin’de yeniden bir araya geldi.