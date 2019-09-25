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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
25.09.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

DEAŞ üyesi Derya’nın davası başladı

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DEAŞ üyesi Derya’nın davası başladı

Terör örgütü DEAŞ üyesi olmak, savaş silahları yasasını ihlal etmek ve savaş suçlusu olmaktan hakkında iddianame hazırlanan 27 yaşındaki Derya Ö., sıkı güvenlik önlemleri altında Düsseldorf Eyalet Mahkemesi’nde başlayan davada ifade verdi.

HÂKİMİN tüm sorularına ayrıntılı cevaplar veren Almanya doğumlu Derya Ö., duruşma salonunun duvarına yansıtılan fotoğraflar eşliğinde hayatıyla ilgili her şeyi anlattı. DEAŞ üyesi eşi Mario S.’nin fotoğrafını görünce bir süre ağlayan Derya Ö., zor bir çocukluk geçirdiğini, babasından sık sık şiddet gördüğünü, diploma almadan okulunu yarıda bıraktığını söyledi. 19 yaşındayken bir eğlence mekânında tanıştığı erkek arkadaşının zorlamasıyla Dortmund’da fuhuş yaptığını anlatan sanık, daha sonra motor çetesi üyesi bir kişiye âşık olduğunu ve Dortmund’dan ayrıldığını anlattı.

CANLI BOMBA OLMALARINI İSTEMİŞLER
Wuppertal’de bu kez gönüllü olarak fuhuş yaptığını ve haftada altı gün çalıştığı için de çok yıprandığını belirten Derya Ö., kokain bağımlısı olduğunu da söyledi. İnternet üzerinden DEAŞ üyesi Mario S. ile tanışıp imam nikâhı kıyarak evlendiğini ardından da birlikte Suriye’ye gittiklerini belirten Derya Ö., Suriye’de eşinin muhbir olduğu şüphesiyle örgüt tarafından tutuklandığını, ağır işkenceler sonrası öldürüldüğünü iddia etti. Suriye’de silahlı eğitim aldığını ve kendisiyle birlikte bazı kadınlara canlı bomba olmaları yönünde teklifler yapıldığını söyleyen Derya Ö.’nün yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 4 Ekim’de yapılacak.

 

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