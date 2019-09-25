DEAŞ üyesi Derya’nın davası başladı
Terör örgütü DEAŞ üyesi olmak, savaş silahları yasasını ihlal etmek ve savaş suçlusu olmaktan hakkında iddianame hazırlanan 27 yaşındaki Derya Ö., sıkı güvenlik önlemleri altında Düsseldorf Eyalet Mahkemesi’nde başlayan davada ifade verdi.
HÂKİMİN tüm sorularına ayrıntılı cevaplar veren Almanya doğumlu Derya Ö., duruşma salonunun duvarına yansıtılan fotoğraflar eşliğinde hayatıyla ilgili her şeyi anlattı. DEAŞ üyesi eşi Mario S.’nin fotoğrafını görünce bir süre ağlayan Derya Ö., zor bir çocukluk geçirdiğini, babasından sık sık şiddet gördüğünü, diploma almadan okulunu yarıda bıraktığını söyledi. 19 yaşındayken bir eğlence mekânında tanıştığı erkek arkadaşının zorlamasıyla Dortmund’da fuhuş yaptığını anlatan sanık, daha sonra motor çetesi üyesi bir kişiye âşık olduğunu ve Dortmund’dan ayrıldığını anlattı.
CANLI BOMBA OLMALARINI İSTEMİŞLER
Wuppertal’de bu kez gönüllü olarak fuhuş yaptığını ve haftada altı gün çalıştığı için de çok yıprandığını belirten Derya Ö., kokain bağımlısı olduğunu da söyledi. İnternet üzerinden DEAŞ üyesi Mario S. ile tanışıp imam nikâhı kıyarak evlendiğini ardından da birlikte Suriye’ye gittiklerini belirten Derya Ö., Suriye’de eşinin muhbir olduğu şüphesiyle örgüt tarafından tutuklandığını, ağır işkenceler sonrası öldürüldüğünü iddia etti. Suriye’de silahlı eğitim aldığını ve kendisiyle birlikte bazı kadınlara canlı bomba olmaları yönünde teklifler yapıldığını söyleyen Derya Ö.’nün yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 4 Ekim’de yapılacak.
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