Danimarkalı Madsen, Rostock Büyükşehir Belediye Başkanı oldu
Almanya’da ilk kez bir göçmen büyükşehir belediye başkanı seçildi. Doğu kentlerinden 207 bin nüfuslu Rostock kentini artık 46 yaşındaki Danimarkalı Claus Ruhe Madsen yönetecek. Pazar günü yapılan ikinci tur seçimde Sol Parti adayı Steffen Bockhahn’a karşı açık farkla kazanan Madsen, ekonomiye ağırlık vereceği vaadiyle kampanya yaptı ve yüzde 57.1 oy aldı.
ALMAN vatandaşı olmayan Claus Ruhe Madsen, Almanya tarihinde ilk kez bir yabancı olarak, büyükşehir belediye başkanı seçildi. 7 yıl boyunca Rostock’u yönetecek olan Madsen, Kopenhag doğumlu ve 1992’den beri Almanya’da yaşıyor. Önce Ruhr havzasına yerleşen Madsen, burada bir mobilya mağazasında tezgâhtar olarak işe başladı, ama kısa zamanda mağazanın müdürü oldu.
Daha sonra kendi iş yerini açan Madsen, Rostock’ta ticaret ve sanayi odası başkanı seçildi. Belediye seçimlerine bağımsız aday olarak giren Madsen’i CDU ve FDP de destekledi. Madsen ilk turda 34.6 ikinci turda yüzde 57.1 oy aldı. Rostock Büyükşehir Belediye Başkanı Madsen, ilk başta Rostockluları birleştirmeyi hedeflediğini söyledi.
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