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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Madsen
17.06.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Danimarkalı Madsen, Rostock Büyükşehir Belediye Başkanı oldu

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Danimarkalı Madsen, Rostock Büyükşehir Belediye Başkanı oldu

Almanya’da ilk kez bir göçmen büyükşehir belediye başkanı seçildi. Doğu kentlerinden 207 bin nüfuslu Rostock kentini artık 46 yaşındaki Danimarkalı Claus Ruhe Madsen yönetecek. Pazar günü yapılan ikinci tur seçimde Sol Parti adayı Steffen Bockhahn’a karşı açık farkla kazanan Madsen, ekonomiye ağırlık vereceği vaadiyle kampanya yaptı ve yüzde 57.1 oy aldı.

ALMAN vatandaşı olmayan Claus Ruhe Madsen, Almanya tarihinde ilk kez bir yabancı olarak, büyükşehir belediye başkanı seçildi. 7 yıl boyunca Rostock’u yönetecek olan Madsen, Kopenhag doğumlu ve 1992’den beri Almanya’da yaşıyor. Önce Ruhr havzasına yerleşen Madsen, burada bir mobilya mağazasında tezgâhtar olarak işe başladı, ama kısa zamanda mağazanın müdürü oldu.
Daha sonra kendi iş yerini açan Madsen, Rostock’ta ticaret ve sanayi odası başkanı seçildi. Belediye seçimlerine bağımsız aday olarak giren Madsen’i CDU ve FDP de destekledi. Madsen ilk turda 34.6 ikinci turda yüzde 57.1 oy aldı. Rostock Büyükşehir Belediye Başkanı Madsen, ilk başta Rostockluları birleştirmeyi hedeflediğini söyledi.

 

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