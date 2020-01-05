Daha modern bir imaj için yeni logo: ‘NL Netherlands’

HOLLANDA yurt dışında daha modern bir imajla temsil edilmesi için uluslararası logosunu ‘Holland’ yerine ‘NL Netherlands’ olarak değiştirdi. Hükümetin geçen yıl kasımda, ülkedeki 12 eyaletin sadece ikisini kapsayan ‘Holland’ isminin bulunduğu eski uluslararası logosunu, lale sembolüyle işlenen ‘NL’ harfleriyle ‘Netherlands’ kelimesinin bulunduğu yeni logoyla değiştirme kararı, bu yıldan itibaren uygulanmaya başlandı.

20 BİN EURO’YA TASARLANDI

Yeni logo, özellikle ülkeye turistleri çekmek için Hollanda Turizm ve Konferanslar Bürosunca 25 yıldır kullanılan lale resmiyle ‘Holland’ kelimesinin bulunduğu logonun yerine kullanılacak. Bazı ülkelerde isim değişikliğine gidildiği algısı oluşturan yeni logo, özel tasarım şirketince 200 bin Euro’ya tasarlandı.

HOLLAND VE NETHERLANDS ARASINDAKİ FARK

Hollanda’nın özellikle yurt dışında sıkça kullanılan ‘Holland’ ismi, aslında sadece ülke topraklarının yüzde 18’ini oluşturan Kuzey ve Güney Hollanda Bölgesi eyaletlerinden oluşuyor. Ülkede halk arasında da milli takım tezahüratları, televizyon programları, şarkı ve şirket isimleri gibi birçok yerde kullanılan Holland isminin kökeni, ilk defa 11’inci asırda ortaya çıkan ‘tahta ülke’ anlamına gelen ‘Holtland’ veya ‘Holdland’dan geliyor.

ULUSLARARASI NET BİR İMAJ

1815’te Hollanda’nın eyaleti olan Holland, hakimiyetinin azaltılması için 1840’da iki eyalete bölündü. Hollanda’ya yıllardır ‘Netherlands’ yerine ‘Holland’ denmesine sebep olarak, başkent Amsterdam, Rotterdam ve Lahey gibi büyük şehirleri kapsayan Kuzey ve Güney Hollanda Bölgesi eyaletlerinde asırlarca yürütülen siyasetin ve ticaretin güçlü ve etkin olması gösteriliyor. Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, yaptığı yazılı açıklamada, “Yeni logo, yüksek teknolojiden tarımsal gıdaya ve spordan kültüre kadar yaygın olarak kullanılabilir. Uluslararası net bir imaj, ihracatımızla yatırım ve yetenekleri çekmek için olumludur” ifadelerini kullanmıştı.