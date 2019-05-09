Cumhurbaşkanlarından ortak çağrı: Sandığa gidin
23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seiçimleri Avrupa’nın kader seçimi olacak. Aşırı sağın güçlenmesi, Doğu Avrupa ülkelerinde AB’den hoşnutsuzluğun artması, AB’nin dağılma sürecine gireceği tehlikesini artırdı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in girişimiyle Fransa, İtalya, Avusturya başta olmak üzere 21 AB ülkesinin cumhurbaşkanları, seçmenleri sandığa çağırdı.
AB’nin geleceği üzerine endişelerin dile getirildiği ortak çağrıda şöyle denildi: “Çığrından çıkmış bir milliyetçilik ve başka aşırı ideolojiler geçmişte Avrupa’yı iki dünya savaşı barbarlığına sürükledi. Sonunda Avrupa Birliği sayesinde kıtada yüzyıllarca barış umudu gerçekleşti. Bu barış ve özgürlüğümüz, buna dayalı olarak bugünkü refahımız öyle kendiliğinden gelmedi.”
2019 Avrupa seçimlerinin bu nedenle özel bir öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, şimdi AB’yi koruma zamanı olduğu belirtildi:
SÖZ KONUSU GELECEĞİMİZ
“Bizim ortak Avrupa’mızın yönünü siz Avrupa vatandaşları belirleyeceksiniz. Avrupa bizim vatanımız. Avrupa birçok insan, özellikle gençler için artık ikinci vatan oldu. Şimdi bu Avrupa çok derin sorunlarla karşı karşıya. Avrupa’nın birliğinden bu yana ilk kez serbest dolaşım gibi birçok kazanımların ve ortak kurumların kaldırılması tartışılıyor. İlk kez bir üye ülke AB’yi terk etmek istiyor. Avrupa’nın entegrasyonu ve birliğinden vazgeçilemez. Biz Avrupa’nın birlik ve beraberliğinin devamından yanayız. Devletlerin eşit haklara sahip müttefikler değil, birbirine düşman olduğu bir Avrupa’ya geri dönülemez.
Bizim Avrupa’mızın bizim oylarımıza ihtiyacı var. Bu nedenle sandığa gidin. Söz konusu olan bizim Avrupa’mızın geleceği ve bizim geleceğimiz.”
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