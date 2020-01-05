‘CSU’nun temsilcisi bir Müslüman olamaz’ dediler, adaylıktan çekildi

ÜLKE basınında yer alan haberlere göre, Türkiye kökenli iş adamı Şahin, 15 Mart’ta yapılacak Bavyera yerel seçimlerinde Wallerstein beldesi belediye başkanlığı için Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’nden (CSU) aday oldu. 44 yaşındaki Şahin, parti yönetiminin desteğine rağmen parti teşkilatında çıkan tartışmalar ve tepkiler nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Wallerstein CSU Başkanı Georg Kling, yaptığı açıklamada, Şahin’in aday olmasının ardından parti içinde ciddi direnişle karşılaştıklarını belirtti.

Şahin ise parti içinde, “Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin temsilcisi bir Müslüman olamaz” ifadesinin kullanıldığını, bazı partililerin adaylıktan çekilmesini istediğini bildirdi. İnancının gündeme getirilmesinin doğru olmadığına işaret eden Şahin, gördüğü tepkiler nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Şahin, yaşadığı bu durum nedeniyle kimseye kızgın olmadığını ancak acı duyduğunu ifade etti.