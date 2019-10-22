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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
22.10.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Çocuk felcine destek için konser verecekler

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Çocuk felcine destek için konser verecekler

Hollanda Kraliyet Rotterdam Gençlik Senfoni Orkestrası, İzmir Mavişehir Rotary Kulübü ile Hollanda Türkiye Büyükelçiliği işbirliğiyle ’Çocuk Felcine Son’ kampanyasına destek vermek amacıyla, kentte konser verecek.

İZMİR Mavişehir Rotary Kulübü ve Hollanda Türkiye Büyükelçiliği, çocuk felcine karşı kampanyasına Hollanda Kraliyet Rotterdam Gençlik Senfoni Orkestrası’nın gerçekleştireceği üç konserle destek verecek. Hollanda Kraliyeti sponsorluğunda gerçekleşecek sanat organizasyonuna Olten Filarmoni Orkestrası da eşlik edecek. Karşıyaka Belediyesi Çocuk Korosu’nun da katılacağı konserlerde 130 genç yer alacak. Etkinlik kapsamında yaşları 15 ile 19 arasında değişen 70 Hollandalı genç, kentte ağırlanacak.

İLK KONSER YARIN
İlk konser yarın Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda halka açık olarak gerçekleşecek. İkinci konser 24 Ekim’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde olacak. 25 Ekim Cuma günü ise Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde orkestra sahne alacak. Hollanda Kraliyet Rotterdam Gençlik Senfoni Orkestrası’nın, Uluslararası Rotary’nin ’Çocuk Felcine Son’ kampanyasına destek olmak amacıyla 24 Ekim’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde vereceği konser, Jim Roodnat Şefliği’nde, Adil Kerem Solistliği’nde gerçekleşecek.

 

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