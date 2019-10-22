Çocuk felcine destek için konser verecekler
Hollanda Kraliyet Rotterdam Gençlik Senfoni Orkestrası, İzmir Mavişehir Rotary Kulübü ile Hollanda Türkiye Büyükelçiliği işbirliğiyle ’Çocuk Felcine Son’ kampanyasına destek vermek amacıyla, kentte konser verecek.
İZMİR Mavişehir Rotary Kulübü ve Hollanda Türkiye Büyükelçiliği, çocuk felcine karşı kampanyasına Hollanda Kraliyet Rotterdam Gençlik Senfoni Orkestrası’nın gerçekleştireceği üç konserle destek verecek. Hollanda Kraliyeti sponsorluğunda gerçekleşecek sanat organizasyonuna Olten Filarmoni Orkestrası da eşlik edecek. Karşıyaka Belediyesi Çocuk Korosu’nun da katılacağı konserlerde 130 genç yer alacak. Etkinlik kapsamında yaşları 15 ile 19 arasında değişen 70 Hollandalı genç, kentte ağırlanacak.
İLK KONSER YARIN
İlk konser yarın Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda halka açık olarak gerçekleşecek. İkinci konser 24 Ekim’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde olacak. 25 Ekim Cuma günü ise Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde orkestra sahne alacak. Hollanda Kraliyet Rotterdam Gençlik Senfoni Orkestrası’nın, Uluslararası Rotary’nin ’Çocuk Felcine Son’ kampanyasına destek olmak amacıyla 24 Ekim’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde vereceği konser, Jim Roodnat Şefliği’nde, Adil Kerem Solistliği’nde gerçekleşecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle