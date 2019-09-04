Cinayetten üç gün sonra teslim oldu
Almanya’nın Hessen Eyaleti’nin Wetzlar kentinde 39 yaşındaki akrabası Hasan Yıldız’ı otomobilinin içinde kurşunlayarak öldüren İzzettin Y., avukatıyla birlikte teslim oldu.
PAZAR günü Hessen’in Wetzlar kentinde otomobilinin uğradı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan Yıldız’ın (39) katil zanlısı akrabası İzzettin Y. teslim oldu. Cinayetin işlendiği bölgede inceleme başlatan polis Hasan Y.’nin 27 yaşındaki akrabası İzzetin Yıldız’ın olay yerinden elinde silahla kaçtığı görüntülerine ulaştı. Bunun üzerine Yıldız’ı yakalamak için harekete geçen yetkililer, hem İzzettin Yıldız’ın görüntülerini paylaştı hem de zanlıyı yakalatacak bilgi için 5 bin Euro ödül verileceğini açıkladı. Birçok adrese baskın yapan polis, İzzettin Y.’nin Türkiye’ye kaçmış olabileceğini de göz önünde tuttu. Ancak daha fazla kaçamayacağını anlayan İzzettin Y., avukatıyla birlikte karakola gelerek polise teslim oldu. Polis ve savcılık, cinayetin aile içi husumetten kaynaklandığından hareket ediyor.
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