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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
10.07.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Cinayetten 4 yıl sonra yeni görüntüler servis edildi

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Cinayetten 4 yıl sonra yeni görüntüler servis edildi

Londra’da iş yerinin önünde otururken yaklaşan bir araçtan otomatik silahlarla ateş açılarak öldürülen Erdoğan Güzel’in katilleri hala yakalanmadı. Ancak İngiliz polisi cinayetin dördüncü yıl dönümünde, yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’nın kuzeyindeki Wood Green bölgesinde sahibi olduğu pastanenin önünde otururken dört yıl önce öldürülen Erdoğan Güzel’in katillerinin bulunabilmesi için olay anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.
Çok sayıda Türk işyerinin bulunduğu Lord Ship semtinde 10 Temmuz 2015’teki cinayete ait yeni görüntü, zanlılarının kullandığı aracın arkasında seyreden bir belediye otobüsten alındı.
Güvenlik kamerası kaydında ‘X 824 ELE’ plakalı bir araç görülüyor.
Ancak dedektifler, aracın asıl plakasının ‘X 925 ELF’ olduğunu ve siyah bant kullanılarak değiştirildiğini tespit etmişti. Görüntülerde siyah bir Honda Civic marka bir araçla olay yerine gelen zanlılar, kaldırımda duran 8-10 gencin yanına yavaşça yaklaşıyor. Daha sonra da arka koltuktan otomatik silahla ateş açılıyor.

Cinayetten 4 yıl sonra yeni görüntüler servis edildi

İKİ ÇOCUK BABASIYDI
İki çocuk babası Güzel, cinayete kurban gittiğinde sadece 42 yaşındaydı. Açılan ateşte iki kişi daha yaralanmıştı. Olay yerine gelen ambulans görevlilerinin çabalarına karşın, Güzel olay yerinde can vermişti. Ateş açıldıktan sonra araç hızla uzaklaşmış ve cinayette kullanılan otomobil, sekiz gün sonra yakındaki bir apartmanın otoparkında bulunmuştu.
Güzel’in cinayete kurban gitmesinden bu yana toplam 9 kişi gözaltına alındı.
Londra Emniyeti Cinayet Masası Dedektifi Mark Richards, görüntülerin yayımlanmasından sonra yaptığı açıklamada “Erdoğan’ın cinayete kurban gitmesinden bu yana dört yıl geçti ve ailesi saldırganların adaletin önüne çıkartılmadığı bilerek yaşamak zorunda kaldı” dedi. Richards, şöyle devam etti: “Erdoğan, ailesine ait pastaneyi işleten, tamamen masum biriydi ve toplumda sevilen biriydi. Bu anlamsız cinayetle hayatını kaybetti ve çocukları babasız kaldı.”

Cinayetten 4 yıl sonra yeni görüntüler servis edildi

 

 

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