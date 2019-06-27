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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: NSU Watch
27.06.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Cinayette yeni gelişme! Silah deposu bulundu

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Cinayette yeni gelişme! Silah deposu bulundu

Evinin terasında öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetinde yeni gelişme. Cinayet zanlısı aşırı sağcı Stephan Ernst’in itirafları üzerine baskınlar düzenleyen güvenlik birimleri yeraltına gömülü bir silah deposu buldu ve iki kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden birinin silahı temin eden, ötekinin ise silahı satan kişi olduğu bildirildi.

SİLAHI temin eden aracı kişinin evinde nazi sembolleri bulundu. Gözaltına alınan iki şüphelinin zanlı Stephan Ernst’in cinayet planı hakkında bilgi sahibi olup olmadığı, aşırı sağ çevrelerle bağı soruşturuluyor. Bulunan silah deposunun cinayet zanlısı Stephan Ernst’e ait olduğu bildirildi. Zanlı Stephan Ernst’in silahları çalıştığı iş yerine ait alanda, yeraltına gizlediği belirtildi. Cinayette kullanılan silahla birlikte ‘Uzi’ tipi makineli tabanca, pompalı tüfek olmak üzere beş silah ve mermiler ele geçirildi. Zanlı Stephan Ernst, Lübcke cinayetinde kullandığı silahı 2016’da, öteki silahları ise 2014’te satın aldığını itiraf etti.

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