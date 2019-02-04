Çeyrek final için oynuyorlar
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Kupası maçları yarın ve çarşamba akşamı oynanacak.
Son 16 arasına kalan takımlar çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Karşılaşmaların dördü yarın, dördü de çarşamba akşamı yapılacak. Böylece son sekiz takım da belirlenecek. Kupada, İkinci Bundesliga temsilcileri Duisburg, Hamburg, Heidenheim, Paderborn ve Holstein Kiel ile Bundesliga ekipleri B. Münih, Drotmund, Hertha Berlin, Werder Bremen, Düsseldorf, Nürnberg, Augsburg, Wolfsburg, Schalke, RB Leipzig ve Leverkusen mücadele ediyor. Ligde beklenen başarıyı gösteremeyen B. Münih'de kaleci Neuer'in Hertha Berlin ile oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği belli değil. Neuer'in parmağından sakatlığı bulunuyor. Kupa maç programı şöyle:
YARIN
Hamburg - Nürnberg (18.30)
Heidenheim - Leverkusen (18.30)
Dortmund - W. Bremen (20.45)
Duisburg - Paderborn (20.45)
ÇARŞAMBA
Holstein Kiel - Augsburg (18.30)
RB Leipzig - Wolfsburg (18.30)
Schalke - Düsseldorf (20.45)
Hertha Berlin - B. Münih (20.45)
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