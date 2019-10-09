Çevrecilerin Berlin’i işgali 3. gününde
Başkent Berlin’de bazı caddeleri araç trafiğine kapatan göstericiler, hükümetten iklim konusunda daha ciddi adımlar atmasını talep ediyor.
‘EXTINCION Rebellion (Yokoluş İsyanı)’ grubunun üyeleri, hükümetin iklim politikalarını protesto etmek üzere şehir merkezindeki Zafer Anıtı, Marshall ve Mühlendamm köprüleri ile Başbakanlığa giden yolları araç trafiğine kapattı.
TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ
Yaklaşık 3 bin çevreci aktivistin katıldığı protestolarda, caddelerin araçlara kapatılması Berlin trafiğini olumsuz etkiledi. Extinction Rebellion’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tüm çevreciler, gösterilere katılmaya davet edildi. Grup üyeleri, protestolarında hükümetten iklim konusunda daha ciddi adımlar atmasını talep ediyor.
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