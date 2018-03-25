Cenazeleri Türkiye’ye gönderildi

KAZADA, eşi ve annesini kaybeden iş insanı Atilla Üstün’ün başkanlığını yaptığı Luton Türk Kültür ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törene yoğun katılım oldu. Törenin ardından cenaze namazını Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Özdemir kıldırdı. Atilla Üstün, cenaze namazının ardından çocukları Murat ile Uğur Üstün ve babası Kamil Üstün’le birlikte taziyeleri kabul etti. Ayşe Üstün ile Sevim Üstün’ün cenazeleri defnedilmek üzere Türkiye’ye gönderildi.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Karaçayır köyünde yarın defnedilecek Ayşe ve Sevim Üstün’ün cenazesine katılmak için İngiltere’den 50 kişinin Türkiye’ye gittiği belirtildi.

Luton Türk Kültür ve Eğitim Merkezi Başkanı Atilla Üstün’ün eşi Sevim Üstün ve annesi Ayşe Üstün, M25 otoyolunda geçen hafta pazar gecesi saat 23.20 sıralarında bir TIR’ın çarpması sonucu hayatlarını kaybetmiş, kızı Zeynep Üstün (10) ağır yaralanmıştı. Hala hastanede yoğun bakımda olan Zeynep’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.



Ayşe Üstün (67), Zeynep Üstün (10)













